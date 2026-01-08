Pasó la 44ª edición del Seven del Reencuentro del Club Aguará RHC

El hockey y el rugby fueron nuevamente motivo de reunión en el Club Aguará, que celebró la cuadragésima cuarta edición del Seven del Reencuentro. Bodoques volvió a quedarse con la Copa de Oro en rugby y es pentacampeón, mientras que en hockey la Copa de Oro fue para Amor de Verano.

La final de la Copa de Oro en rugby la ganó Bodoques 12 a 7 sobre Lim 7 y de esa manera se quedó con el pentacampeonato en el Seven organizado por el Club Aguará. Lim 7 fue subcampeón de Copa de Oro. La Copa de Plata la obtuvo Estudiosos, equipo integrado principalmente por jugadores del club Universitario de Córdoba. La Copa de Bronce se la llevó Bodoques Vintage, el segundo equipo de Bodoques, que tuvo doble festejo. Un total de 16 equipos participaron de la competencia de rugby. En el grupo 1 estuvieron Picantes, Lim 7, Vende Humo y Santos; el grupo 2 lo conformaron Raza Fuerte, Pulentas, Los Borrachos del Ingoal y Hacete Cargo Mix; el grupo 3 integró a Bodoques, Los de la Rivera, Termos y Tintos; mientras que el grupo 4 estuvo compuesto por Estudiosos, Limones, Bodoques Vintage y Hacete Cargo.

El gran campeón en hockey libre fue Amor de Verano, que se apoderó de la Copa de Oro luego de superar por penales a Sarambí, que se quedó con el subcampeonato de Oro. La Copa de Plata fue para Justo a Tiempo y la de Bronce quedó en manos de Que se Funda. Fueron 13 los equipos que participaron en hockey: El Rejunte, Puro Show, Mañana te Digo, Auténtica, Justo a Tiempo, Amor de Verano, Sarambí, Todos en Una, Cero Empate, Que se Funda, Mala Junta, Más Bocha que Drama y Cortito y Al Pie.

También hubo acción en Máster Hockey, donde la Copa de Oro fue para Corona y la Copa de Plata para Envi. En esta modalidad participaron los siguientes equipos: Las Juanas, Diosas, Aguarrás, Aliadas, Corona, Fusión. Las Garces, Envi, Diosas y Fusión. Además, hubo un encuentro en masculino donde Altos Revés superó 8 a 1 a Zorro 7. Además, en esta oportunidad dieron presente árbitros de las Uniones de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario, URBA, Chaco, Corrientes y Formosa.