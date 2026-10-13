PASÓ LA DECIMOQUINTA FECHA  DEL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

Con la victoria de Aranduroga en el cierre del cronograma, la competencia entra definitivamente en la última etapa de su fase regular.

Este fin de semana culminó la fecha 15 del Torneo Regional NEA de rugby. Con los triunfos de Aranduroga, San José, CURDA y San Patricio, la jornada volvió a dejar modificaciones en la tabla. A falta de una jornada para cerrar la fase regular, y rumbo a las semifinales del campeonato, el último clasificado se definirá entre CURDA o San José de Paraguay. Por su parte, Taraguy y Aranduroga se disputarán la cima del certamen. En la capital formoseña, Aguará cayó ante CURDA de Asunción por 60-22.

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Todos los resultados-Fecha 15

San José 33 – CURNE 24

Aguará 22 – CURDA 60

San Patricio 39 – Taraguy 36

Regatas 33 – Aranduroga 59

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Próxima fecha-16: 17/10: Regatas vs San José; Aranduroga vs. Aguara; CURDA vs. San Patricio y Taraguy vs. CURNE.

Las finales esperan en Taraguy, cuando el 31 de octubre (previa ventana 24/10) se jugarán las semifinales y el 7 de noviembre las finales, no solo de Primera, sino de otras categorías.

FOTO: Aguará poco pudo hacer ante CURDA de Asunción, y perdió por una amplia diferencia.

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