13 de octubre de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Historias relacionadas

Messenger_creation_DB5351DD-3BCC-41E8-B88B-8EAADB24427D

Aguará Rugby & Hockey Club celebra   55 años de historia y pasión en Formosa.

reddeportiva 10 de octubre de 2026 0
Messenger_creation_8FC6F9C5-3B04-43DE-B910-A36224A343D5

TODA LA AGENDA DEL RUGBY REGIONAL

reddeportiva 10 de octubre de 2026 0
Messenger_creation_EFACA6FE-D24C-45AB-BB41-B6768C553C33

LO QUE DEJÓ LA FECHA 14 DEL  REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

reddeportiva 4 de octubre de 2026 0

Te pueden interesar

Messenger_creation_957DE6CD-0BF8-4E8C-9100-B438A48515D8

Copa Gildo Insfrán 2026: “El torneo que promueve la  integración deportiva, social y cultural de Formosa”

reddeportiva 13 de octubre de 2026 0
Messenger_creation_88F184A5-F54C-4851-B604-D1017CD09965

PASÓ LA DECIMOQUINTA FECHA  DEL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

reddeportiva 13 de octubre de 2026 0
IMG-20261012-WA0077

Más de 800 empleados participan de las Olimpiadas Municipales

reddeportiva 12 de octubre de 2026 0
IMG-20261012-WA0075

Argentinos Juniors realizará pruebas de jugadores en Formosa para categorías 2010 a 2020

reddeportiva 12 de octubre de 2026 0