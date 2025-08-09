PASÓ LA FECHA 17 DEL TORNEO CLASIFICARIO DE LA A 2025

La decimoséptima fecha del Torneo Clasificatorio de Primera A 2025 se cerró este viernes. 8 de Diciembre que derrotó a Avellaneda por 4-1, se ubica en el primer lugar de la tabla con 40 puntos, en tanto que Sportivo Patria que perdió frente a San Francisco por 4-2, se quedó en zona de descenso. A continuación, los resultados y la tabla de posiciones. FOTO: Defensores de Herradura, uno de los buenos equipos que compite en la máxima categoría del fútbol capitalino.

Fecha 17 del Torneo

Clasificatorio de la A

Los resultados

Avellaneda 1- 8 de Diciembre 4

Villa Jardín 2- San Martín 7

Sportivo Patria 2- Estudiantes de San Francisco 4

Libertad 1- Defensores del Rosario 0

Chacra 8 4- Fontana 1

Sol de América 1- San Agustín 0

Defensores de Evita 3- 1º de Mayo 2

Sol de Mayo 0- Inter del barrio Obrero 2

San Lorenzo 2- Municipal de Laishí 2

Defensores de Herradura 2- San José Obrero 3

Las posiciones

1) 8 de Diciembre 40 puntos, 2) Defensores del Rosario 39, 3) Defensores de Evita 37, 4) Inter 37, 5) San Martín 36 (1 partido menos), 6) Municipal de Laishí 25, 7) Sol de América 32, 8) Chacra 8 30, 9) Villa Jardín 24, 10) San Agustín 23, 11) Defensores de Herradura 20, 12) 1º de Mayo 17, 13) San Lorenzo 17, 14) Estudiantes de San Francisco 17, 15) San José Obrero 17, 16) Libertad 16, 17) Libertad 16, 18) Avellaneda 14, 19) Sportivo Patria 8 (Un partido menos) y 20) Sol de Mayo 5.

