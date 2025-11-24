PASÓ LA QUINTA FECHA DEL REGIONAL AMATEUR

Entre el sábado y el domingo se jugaron los partidos válidos por la quinta fecha de las zonas 1 y 2 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur. El domingo, por la Zona 2, 8 de Diciembre goleó a Mariano Moreno de Villa 213 por 4-1 y clasificó a la siguiente fase, y el sábado Juventud de Clorinda derrotó al Deportivo Tablita por 4-1, y dejó la Zona 1 con todo por definir el próximo fin de semana en el cierre de la fase de clasificación. FOTO 1: 8 de Diciembre ya piensa en la continuidad en el Regional Amateur.

GOLEO 8 DE DICIEMBRE

En el coqueto estadio del Lote 15 Bis, por la Zona 2, 8 de Diciembre derrotó sin atenuantes a Mariano Moreno de Villa 213 por 4-1. Dirigió María Soledad Ríos de Resistencia (Chaco).

Goles de Ocho lo hicieron: Sebastián Ramírez (2), Bruno Di Martino y Renzo Flumián. El gol dostreceño lo consiguió Hugo Pérez.

8 de Diciembre con 10 puntos, se aseguró el boleto a la siguiente ronda, teniendo en cuenta que Argentinos del Norte tiene 4, y Mariano Moreno 0. En la sexta y última fecha jugaran: Mariano Moreno y Argentinos del Norte.

—

LA VICTORIA DE JUVENTUD

El sábado en Clorinda, por la Zona 1, Juventud de Clorinda apabulló al Deportivo Tablita de Pirané por 4-1. Dirigió Daniel Ebel, y se jugó en el estadio Carmelo Santiago Celauro.

Los goles de Juventud fueron obtenidos por: Renzo Riquelme, Miguel Báez y Lautaro Salinas (2), para el perdedor convirtió Javier Sandoval.

Las posiciones quedaron así: 1) Defensores del Rosario 6, 2) Juventud de Clorinda 6 y 3) Deportivo Tablita de Pirané 3. En la sexta y última fecha jugaran: Deportivo Tablita- Defensores del Rosario.

FOTO 2: Defensores del Rosario buscará la clasificación en la última fecha.

—