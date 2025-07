PASÓ LA SÉPTIMA FECHA DEL REGIONAL DE RUGBY

Por la séptima fecha del Regional del NEA 2025, los líderes de las dos zonas, ganaron sus partidos, uno con holgura como lo viene haciendo y el otro más ajustadamente. También volvieron a la victoria Aranduroga y Regatas. Aguará el equipo de la capital formoseña perdió en su visita a Corrientes frente al local Aranduroga, y sigue último en la Zona B, del certamen organizado por la Unión de Rugby del Nordeste (URNE). FOTO: Aguará sigue sin poder afirmarse en el más importante torneo de esta parte del pais.

En la tarde de domingo, completaron San José 17 y Sixty 21 (1 – 4), triunfo clave para seguir buscando la clasificación.

Resultados (7ª fecha): Resultados: Aranduroga 33 – Aguará 13 (5 – 0); Taraguy 48 – CURDA 43 (4 – 1); San Patricio 5 – CURNE 78 (0 – 5); Regatas 56 – CAPRI 17 (5 – 0) y San José 17 – Sixty 21 (1 – 4).

La próxima fecha, 8va fecha: 12/7: CAPRI vs. Aguará, San Patricio vs. Regatas; CURNE vs. CURDA; Taraguy vs. Sixty y San José vs. Aranduroga.

Posiciones 1ra:

Zona A: 1°) CURNE 30 2°) Aranduroga 19; 3°) Regatas 15; 4°) Sixty 14; 5°) CAPRI 1

Zona B: 1°) Taraguy 26; 2°) CURDA 15; 3°) San José 14; 4°) San Patricio 8; 5°) Aguará 6.

Intermedia:

Resultados 7ma fecha: Regatas 82 – CAPRI 0; San Patricio 5 – CURNE 99; Aranduroga 78 – Aguará 7; Taraguy 29 – CURDA 28.

Posiciones: 1°) CURNE 33; 2°) Aranduroga 22; 3°) Taraguy 19; 4°) Sixty 12; 5°) Regatas 14; 6°) San Patricio 5; 7°) CAPRI 0; 8°) Aguará 0.