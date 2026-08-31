 PATRIA DIO UN PASO CLAVE HACIA  EL ASCENSO AL VENCER A ESTRADA

El «Decano» se impuso por 3-1 ante José Manuel Estrada en la cancha de Fontana por la 13ª fecha de la Primera B. Con este resultado, el líder estira a ocho puntos su ventaja en la cima y mantiene el invicto.

En un encuentro crucial por la decimotercera fecha del torneo de Primera B de la Liga Formoseña de Fútbol, Sportivo Patria derrotó 3-1 a José Manuel Estrada en el estadio del Club Fontana. El triunfo consolida al «Decano» como único puntero y principal candidato al ascenso a la máxima categoría del fútbol capitalino.

El partido, dirigido por el árbitro Ariel Flavio Moreno, comenzó con un trámite sumamente parejo. Durante los primeros 45 minutos, ambos equipos cuidaron sus líneas y generaron muy pocas situaciones de peligro, lo que derivó en un justo cero a cero rumbo al descanso.

Las emociones llegaron en el complemento. A los 63 minutos, Sergio García rompió la paridad y venció al arquero Angel Pedrozo para poner en ventaja a Estrada. Sin embargo, la reacción del líder fue inmediata: apenas dos minutos más tarde, Thiago Franco superó al guardameta albiverde, Juan Gaona, para estampar el 1-1.

A partir de allí, el conjunto dirigido por Juan Carlos Hermosí hizo valer su jerarquía. Cuando el partido parecía cerrarse en empate, Nelson Mazacotte aprovechó una desatención en el fondo de Estrada a los 85 minutos para revertir el marcador. Ya en el cierre del tiempo adicionado, a los 101 minutos, Santiago Busto selló el 3-1 definitivo.

Con esta victoria en el clásico, Sportivo Patria estira su invicto, alcanza los 37 puntos y se distancia a 8 unidades de Estrada, su inmediato perseguidor, quedando a un paso del ansiado retorno a la Primera A.

FOTO: Patria festejó el triunfo sobre Estrada, y ratifica su condición de candidato al ascenso a la Primera A.

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