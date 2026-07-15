PATRIA GOLEÓ Y SIGUE COMO ÚNICO PUNTERO EN LA B
La séptima fecha del Torneo de Primera División B que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se cumplió este miércoles. Sportivo Patria goleó por 6-1 a El Fortín, y sigue como líder con 19 unidades, Estrada superó por 3-0 a 6 de Enero, y Katrina se impuso ajustadamente a Garrido por 1-0. ambos ganadores marchan como escoltas con 17 puntos. A continuación todos los marcadores definitivos.
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Miércoles 14 de Julio
Cancha del Club San Lorenzo
Antenor Gauna 1- Juniors 1
Garrido 0- Katrina 1
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Cancha del Club Fontana
Estrada 3- 6 de Enero 0
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Sportivo Patria 6 (3 Santiago Bustos, Nelson Mazzacotte, Brian Barcelona y Gabriel Espínola) – El Fortín 1 (Juan Olmedo).
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Cancha del Club Defensores del Rosario
Rivadavia 1- Independiente Fontana 1
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Primeros resultados
Unión del Divino Niño 1- Deportivo Merlo 2
Sol de Mayo 2- Juventud Unida 2
República Argentina 2- Sargento Rivarola 1
Fátima 2- Platense 0
Domingo Savio 0- 17 de Agosto 2
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FOTO: Un instante del duelo entre Patria y El Fortín en cancha de Fontana. El Decano fue contundente en el tramo final y el marcador pudo incluso ser mayor.