Patria recuperó su lugar en la máxima  categoría del fútbol formoseño

El «Decano» derrotó con autoridad por 2-0 a un aguerrido Antenor Gauna en la cancha del Club Fontana, sellando matemáticamente su pasaporte a la Primera A cuando todavía restan tres fechas para el cierre de la fase clasificatoria.

El partido, correspondiente a la decimosexta jornada del Torneo de Primera División B 2026, se destrabó gracias a la contundencia del campeón en la primera mitad. Víctor Cardona abrió el marcador a los 30 minutos y, justo antes del descanso, Franco Paz anotó el segundo zarpazo a los 45 minutos para desatar el festejo anticipado de la hinchada albirroja.

Con esta victoria, la campaña del equipo dirigido por Juan Carlos Hermosí se vuelve inalcanzable. Sportivo Patria alcanzó la línea de los 46 puntos, y estiró a 11 unidades la ventaja sobre su inmediato perseguidor, Estrada.

De esta manera el Albirrojo aseguró el objetivo con 9 puntos en juego por disputarse. Además de mantener la calidad de invicto, teniendo en cuenta que suma 15 victorias, y 1 empate.

El pitazo final no solo decretó el ansiado regreso a la Primera A, sino que también le otorgó a Sportivo Patria el derecho legítimo de disputar la gran final por el título de campeón de la categoría B que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. La tarde cerró con una postal previsible: un plantel fundido en un abrazo eterno y la mística de un grande del fútbol capitalino que vuelve al lugar de donde nunca debió irse.

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Resultados de la fecha 16

Sportivo Patria 2- Antenor Gauna 0

Estrada 3- Atlético Rivadavia 2

El Fortín 2- Deportivo Merlo 2

Sol de Mayo 4- Fátima 3

Juventud Unida 4- Sargento Rivarola 1

Katrina 0- Independiente Fontana 1

17 de Agosto 1- República Argentina 2

Garrido 1- Unión del Divino Niño 2

Junior 2- Domingo Savio 2

6 de Enero 3- Platense 6

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FOTO: Sportivo Patria festejó el retorno a la Primera A del fútbol capitalino.

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