Patria sigue imparable y la Primera  B cierra su fecha 17 en Villa Escolar

El Torneo de Primera B de la Liga Formoseña de Fútbol entra en su recta final. Este lunes a las 15 en la localidad de Villa Escolar, Deportivo Merlo y Katrina se verán las caras en el partido que bajará el telón de la decimoséptima fecha de la fase clasificatoria.

El gran protagonista del fin de semana fue, una vez más, el histórico Sportivo Patria. El «Decano», que ya ostenta el boleto del ascenso anticipado a la Primera A, ratificó su arrollador presente al derrotar por 2-0 a Unión del Divino Niño.

Con este nuevo triunfo, el conjunto albirrojo estiró su marcha perfecta en el certamen: alcanzó los 49 puntos, se mantiene como único e indiscutido líder, y sostiene un invicto impecable que lo perfila como el gran candidato a quedarse con el título del año.

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Resultados de la fecha 17

de la fase de Clasificación

Sportivo Patria 2- La Unión del Divino Niño 0

Independiente Fontana 6- 6 de Enero 0

Domingo Savio 0- Antenor Gauna 5

Fátima 0-Estrada 0

Platense 5- Juventud 3

Sargento Rivarola 2-17 de Agosto 1

República Argentina 5- Sol de Mayo 2

Garrido 4- Atlético Rivadavia 3

Juniors 0- El Fortín 0

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Hoy lunes 28 de septiembre: 15: Deportivo Merlo- Katrina

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FOTO: La tranquilidad en el vestuario de Patria tras el triunfo sobre Unión en la cancha del Club San Lorenzo.

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