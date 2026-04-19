Fútbol

POR EL FEDERATIVO LA FIESTA FUE GRANDE EN CLORINDA

Porreddeportiva

Abr 19, 2026

 

El estadio del Club Juventud en el barrio de Marana en la ciudad de Clorinda, fue escenario de una verdadera fiesta deportiva, con una inusual doble programación en el marco de los cruces de ida de la fase de semifinales del Torneo Federativo de Clubes 2016. En el primer partido el local 1º de Mayo empató con Estrellas de Laishí 2-2, y en el segundo juego Libertad de Clorinda de impuso por 2-1 al Deportivo Itatí de Pirané.

Fue todo un acierto de la Federación Formoseña de Fútbol (FFF) el haber organizado una jornada doble en un solo escenario. El público respondió de la mejor manera y cubrió gran parte de las tribunas.

Los compromisos de vuelta se cumplirán el fin de semana venidero, y los ganadores de series disputarán la gran final a partido único. El campeón se quedará con la plaza para jugar el Torneo Regional Amateur bajo la órbita del Consejo Federal de la AFA. (Información y foto: Gentileza del sitio La Deportiva de Laguna Blanca).

 

 

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