POR EL REGIONAL DE RUGBY: AGUARÁ RECIBIRÁ A SAN JOSÉ DE ASUNCIÓN

La tercera fecha del Torneo Regional de Rugby del NEA 2026 que organiza la Unión de Rugby del Nordeste (URNE) se jugará este fin de semana. Aguará de Formosa en su estadio de la avenida Néstor Kirchner al 3990 recibirá a San José de Asunción (Paraguay).
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La programación
En Formosa-15 hs: Aguará- San José de Asunción
En Posadas-16 hs: CAPRI- CURDA de Asunción
En Corrientes-16 hs: Taraguy- Regatas de Resistencia
En Corrientes-16: San Patricio- CURNE de Resistencia
En Resistencia-16: Sixty- Aranduroga
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Los resultados anotados
Primera división
Primera fecha: San Patricio 106 – CAPRI 10; Taraguy 69 – Aguará 26; CURNE 34 – Sixty 16; San José 32 – Regatas Resistencia 29; CURDA 24 – Aranduroga 29.
Segunda fecha: San José 17 – Taraguy 47; CURDA 19 – CURNE 13; Aranduroga 32 – San Patricio 35; Regatas Resistencia. 28 – Aguará 30; Sixty 57 – CAPRI 17
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Posiciones Primera: 1°) Taraguy 10; 2°) San Patricio 9; 3°) CURNE 6; 4°) Sixty 5; 5°) Aranduroga 5; 6°) CURDA 5; 7°) San José 4; 8°) Aguará 4; 9°) Regatas Resistencia 2; 10°) CAPRI 0.