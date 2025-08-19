POR EL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA  CURNE GOLEÓ A TARAGUY POR 61-60

Con un segundo tiempo demoledor, aprovechando su potencial, diferencia física y efectividad, CURNE mostró superioridad en el duelo de punteros, y se quedó con una clara victoria por 61 a 21. FOTO: Un pasaje del compromiso en que el conjunto universitario de Resistencia (Chaco) goleó a Taraguy de Corrientes.

Aprovechando las ventanas del Regional por los partidos de local de Los Pumas, y debido a que el sábado 30, CURNE deberá jugar por el Torneo del Interior (de local ante Palermo Bajo), adelantaron el partido entre los punteros del Regional.

CURNE líder de la Zona A con 50 puntos espera cómodo en semifinales.

Mientras que Taraguy líder de la Zona B con 40 puntos, no tiene margen de error si quiere llegar a semifinales. Los equipos paraguayos, escoltas de su zona, podrían pelear por el pasaje a semis.

La 12da fecha se completará el sábado 30 de agosto, cuando regrese el Regional y las definiciones OMO SIGUE

Próximas fechas:

12da fecha: 30/8: CURDA de Asunción (Paraguay) vs. Aguará de Formosa; Sixty de Resistencia vs. San Patricio de Corrientes; CAPRI de Posadas vs. Aranduroga de Corrientes; Regatas de Resistencia vs. San José de Asunción (Paraguay)

13ra fecha: 6/9: Aguará vs. CURNE; Regatas vs. Taraguy; San José vs. CAPRI; Aranduroga vs. San Patricio; Sixty vs. CURDA.

14ta fecha: 13/9: Sixty vs. Aguará; Aranduroga vs, CURDA; San Patricio vs. San José; Taraguy vs. CAPRI; CURNE vs. Regatas.

Play Off: 20/9: (Gentileza: Tiempo de Rugby).

Semifinales: 4/10:

Finales: 11/10: