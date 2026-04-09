POR EL TORNEO FEDERAL “A” SOL DE AMÉRICA JUGARÁ EL SÁBADO, Y SAN MARTÍN EL DOMINGO

El Consejo Federal de la AFA confirmó este miércoles la programación de la cuarta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal “A”. En lo que hace a los equipos formoseños: El sábado Sol de América visitará a Bartolomé Mitre de Posadas, mientras que el domingo San Martín será anfitrión de Boca Unidos de Corrientes.

A continuación, los detalles de los compromisos que tendrá presencias de equipos de Formosa. FOTO 1: El paraguayo José Cabañas Ortíz festeja el gol que le dio la victoria a Sol de América sobre Sarmiento de La Banda. El guaraní es una de las cuotas de gol del conjunto del barrio San Miguel.

Cuarta fecha

Zona 2

Sábado 10 de abril

Bartolomé Mitre- Sol de América de Formosa

Horario: 16:30

Arbitro: Rodrigo Rivero (Santiago del Estero)

Líneas: Luis Fernando Ortiz (Santiago del Estero) y Néstor Fabián Cáceres (Santiago del Estero)

Cuarto árbitro: Jonathan Mapelli (Rosario)

Estadio: “Ernesto Tito Cucchiaroni” de la ciudad de Posadas (Misiones)

Domingo 11 de abril

San Martín- Boca Unidos de Corrientes

Horario: 16:30

Arbitro: Leandro Sosa Abrile (Pascanas)

Líneas: Hugo Cejas Fleitas (Rosario) y Bruno Cejas (Rosario)

Cuarto árbitro: Franco Ezequiel Campos (Totoras)

Estadio: “17 de Octubre” de la ciudad de Formosa

FOTO 2: San Martín buscará borrar rápida la pobre imagen dejada en Tucumán. Irá por la recuperación ante su público.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

