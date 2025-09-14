POR LA ÚLTIMA FECHA DE LA CLASIFICACIÓN, AGUARÁ VISITA HOY A SIXTY DE RESISTENCIA

(Gentileza de Tiempo de Rugby) Con la Zona A definida, del 1ro al 3ro, solo resta definir posiciones entre cuatro clubes en la Zona B. Taraguy recibe a CAPRI en la “Isla”. Curda visita a las “cebras” y va por un milagro. En tanto que, entre el tercero y cuarto, a todo o nada, San Patricio recibe a San José. En la ciudad de Resistencia (Chaco), se presentará Aguará de Formosa para enfrentar al local Sixty. FOTO: El Zorro y Sixty volverán a confrontar por el mayor torneo de la región NEA.

La pasión por el rugby quedará plasmada a flor de piel este fin de semana, con la definición de la clasificación de la Zona Campeonato y con los cuartos de final en el Regional de Ascenso.

Todos los clubes de la URNE juegan de local o en su zona en la última fecha de la primera etapa del XXV Regional del NEA.

Por la Zona A, CURNE líder indiscutible con 55, ya espera en semifinales, pero con su buena participación cerrada con éxito en el Torneo del Interior, tiene el clásico chaqueño ante Regatas, que ya está clasificado, con 28 puntos. En tanto que Aranduroga, segundo de la zona, con 34, recibirá a CURDA, segundo de la otra zona, con chances matemáticas de ser el primero. En tanto que Sixty, ya sin chances de meterse en los play off, recibirá a Aguará, que ya piensa en el repechaje.

Pasando a la Zona B, está más que interesante. Taraguy líder con 40, en cancha de Regatas de Resistencia (porque completa la tercera fecha de suspensión de su cancha), recibe a CAPRI, ya en el repechaje y después de una magra campaña. Los correntinos tienen en sus manos el pasaporte a semifinales. Mientras que CURDA, segundo con 37, visita a Aranduroga, buscando resultados externos, para definir si será el 2do o el 1ro del grupo. En tanto que entre los “santos” San Patricio (26) y San José (31), tienen la calculadora en mano. Porque si gana con bonus el elenco correntino y los de “Gusi” Panserri no suman puntos, en el empate en puntos, el resultado de este partido decidirá la suerte. Si San José mantiene su ritmo, podría abrochar su pasa a play off.

Sábado intenso para el Regional en Primera – Zona Campeonato o Súper 10.

Mientras que, en el Regional de Ascenso, se juegan los cuartos de final, entre los primeros y segundo de cada zona. Con cruces de muchos kilómetros de por medio, pero el sueño del ascenso en juego.

El Oficial de la URNE a pocas fechas de definir las posiciones de cara a las semifinales, tendrá acción, en todas las divisiones desde Pre Intermedia a M13 y en CURNE, se vivirá el 3er Encuentro de Rugby Infantil en homenaje de “Diego Colase”.

PROGRAMACION

Primera

Sábado 13 – 14ta fecha

16: Sixty vs. Aguará. Referee: Héctor Morales. Asistentes: María de los Ángeles Vallejos y Sebastián Lugo.

16: Aranduroga vs. CURDA. Referee: Rodrigo Sauco. Asistentes: José Luis Favretto y Luciano Rafart.

16: San Patricio vs. San José. Referee: Juan Bautista Zubieta. Asistentes: Facundo Fernández y Richard Ponyatychin.

16: Taraguy vs. CAPRI. Referee: Viviana Garat. Asistentes: Juan Márquez y Rudy Bombares. Cancha de Regatas Rcia.

16: CURNE vs. Regatas. Referee: Alexis Fernández. Asistentes: Braian Gómez y Javier Phillipon.

Intermedia

Sábado 13 – 14ta fecha

14: Sixty vs. Aguará. Referee: María de los Ángeles Vallejos

14: San Patricio vs. Aranduroga. Referee: Richard Ponyatychin

14: Taraguy vs. CAPRI. Referee: Juan Márquez. Cancha de Regatas Resistencia.

14: CURNE vs. Regatas. Referee: Braian Gómez.

TORNEO REGIONAL NEA – B 2025

Primera división – Cuartos de final

Sábado 13:

15: Abipones vs. Cataratas. Referee: Matías Devoto.

Domingo 14:

15: Lomas vs. San Cipriano. Referee: Leandro Peker.

15: Caza y Pesca vs. Centro de Cazadores. Referee: Martín Pereyra.

15: Tacurú vs. Uncaus. Referee: Juan Requino.

TORNEO REGIONAL NEA – C 2025

Primera – Semifinales

Sábado 13

15: Pay Ubre vs. Carayá. Referee: Marcos Kulig

Domingo 14

15: QOMPI vs. Cotton. Referee: Brenda Camacho.

TORNEO OFICIAL DE LA URNE 2025

Preintermedia

Sábado 13 – 14ta fecha

12.30: CURNE vs. Regatas. Referee: Alejandro Gaviraghi

Menores de 19

Sábado 13 – 14ta fecha

14: Sixty vs. Aranduroga B. Referee: Sebastián Lugo.

14: San Patricio vs. Aranduroga. Referee: Facundo Fernández

14: Taraguy vs. CAPRI. Referee: Rudy Bombares. Cancha de Regatas Resistencia.

14: CURNE vs. Regatas. Referee: Juan Phillipon.

Menores de 17

Sábado 13 – 12ta fecha

14: San Patricio vs. CURNE. Referee: Maximiliano Freschi.

14: Aranduroga vs. Taraguy. Referee: José Luis Favretto.

Domingo 14

13: Sixty vs. Regatas. Referee: Joaquín Romero.

Libre: Aguará.

Menores de 16

Sábado 13 – 12ta fecha

12.30: San Patricio vs. CURNE. Referee: Luis Báez.

12.30: Aranduroga vs. Taraguy. Referee: Cabrera Cristian.

Domingo 14

13: Sixty vs. Regatas. Referee: Marcos Kulig.

Libre: Aguará.

Menores de 15

Sábado 13 – 12ta fecha

12.30: San Patricio vs. CURNE. Referee: Benjamín Gitelman.

12.30: Aranduroga vs. Taraguy. Referee: Luciano Rafart.

Libre: Aguará.

ENCUENTROS PRECOMPETITIVOS

Menores de 14

Sábado 12 – 12° fecha

10: San Patricio vs. CURNE

11: Aranduroga vs. Taraguy

Domingo 14:

11.30: Sixty vs. Regatas.

Libre: Aguará.

Menores de 13

Sábado 12 – 12° fecha

10: San Patricio vs. CURNE

11: Aranduroga vs. Taraguy

Domingo 14:

11.30: Sixty vs. Regatas.

Libre: Aranduroga B.

RUGBY INFANTIL URNE 2025

Cancha de CURNE – M-12 a Escuelita

Sábado 13 – 10.00: 3er Encuentro Regional de Rugby Infantil “Diego Colussi”