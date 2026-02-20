Fútbol

POSICIONES EN EL TORNEO FEDERATIVO DE CLUBES 2026

Porreddeportiva

Feb 20, 2026

 

Tras disputarse la fecha inaugural del Torneo Federativo de Clubes 2026, competencia que organiza la Federación Formoseña de Fútbol, y cuyo campeón se quedará con un boleto para jugar el próximo Torneo Regional Amateur que se desarrolla bajo la órbita del Consejo Federal de la AFA. A continuación, las posiciones en cada una de las cinco zonas. FOTO (Gentileza de La Deportiva de Laguna Blanca): 24 de Junio de Buena Vista, protagonista del Federativo 2026.

Las posiciones

Zona 1

1) Sargento Cabral (Siete Palmas) 3 puntos

2) Libertad (Clorinda) 3

3) 1º de Julio (General Güemes) 0

4) 8 de Diciembre (Laguna Blanca) 0

Zona 2

1º) 24 de Junio (Buena Vista) 3 puntos

2º) Inter del barrio Obrero (Formosa-Capital) 1

3º) 1º de Mayo (Clorinda) 1

40) Libertad (Buena Vista) 0

Zona 3

1º) Juventud (Ibarreta) 3

2º) Estudiantes (Pirané) 3

3º) Sudamérica (Laguna Blanca) 0

4º) San Jorge (Pirané) 0

Zona 4

1º) Instituto (Villa 213) 3

2º) El Corralito (Pirané) 0

3º) Sportivo Central (Villafañe) 0

Zona 5

1º) Guaraní (El Colorado) 3

2º) Estrellas de Laishí (San Francisco de Laishí) 0

3º) Estrellas del Sur (Villafañe) 0

Zona 6

1º) Itatí (Pirané) 1

2º) Mariano Moreno (Villa 213) 1

3º) Independiente (El Colorado) 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Por reddeportiva

