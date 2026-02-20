POSICIONES EN EL TORNEO FEDERATIVO DE CLUBES 2026

Tras disputarse la fecha inaugural del Torneo Federativo de Clubes 2026, competencia que organiza la Federación Formoseña de Fútbol, y cuyo campeón se quedará con un boleto para jugar el próximo Torneo Regional Amateur que se desarrolla bajo la órbita del Consejo Federal de la AFA. A continuación, las posiciones en cada una de las cinco zonas. FOTO (Gentileza de La Deportiva de Laguna Blanca): 24 de Junio de Buena Vista, protagonista del Federativo 2026.
Las posiciones
Zona 1
1) Sargento Cabral (Siete Palmas) 3 puntos
2) Libertad (Clorinda) 3
3) 1º de Julio (General Güemes) 0
4) 8 de Diciembre (Laguna Blanca) 0
—
Zona 2
1º) 24 de Junio (Buena Vista) 3 puntos
2º) Inter del barrio Obrero (Formosa-Capital) 1
3º) 1º de Mayo (Clorinda) 1
40) Libertad (Buena Vista) 0
—
Zona 3
1º) Juventud (Ibarreta) 3
2º) Estudiantes (Pirané) 3
3º) Sudamérica (Laguna Blanca) 0
4º) San Jorge (Pirané) 0
—
Zona 4
1º) Instituto (Villa 213) 3
2º) El Corralito (Pirané) 0
3º) Sportivo Central (Villafañe) 0
—
Zona 5
1º) Guaraní (El Colorado) 3
2º) Estrellas de Laishí (San Francisco de Laishí) 0
3º) Estrellas del Sur (Villafañe) 0
—
Zona 6
1º) Itatí (Pirané) 1
2º) Mariano Moreno (Villa 213) 1
3º) Independiente (El Colorado) 0
—