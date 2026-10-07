Premio doble de Formosa en vóley

Los equipos de Formosa fueron los ganadores de la Final Provincial del vóley sub 18 de los Juegos Evita Formoseños. En femenino venciendo en la definición a Clorinda y en masculino a Palo Santo.

En el Polideportivo Cincuentenario, a lo largo de tres jornadas, se realizó la competencia, segunda para el vóley en estos Juegos Evita Formoseños, ahora con la categoría más grande.

Los dos elencos de la Capital provincial fueron los ganadores, en el caso de las chicas representadas por el Club San Martín mientras que, en masculino, los vencedores fueron los chicos de Fénix.

La fase regular, en ambas ramas, tuvo a los participantes en cuatro grupos con esta distribución en femenino: Zona A: Formosa, Gran Guardia y Belgrano. Zona B: Clorinda, Fontana e Ingeniero Juárez. Zona C: Palo Santo, El Chorro y Mansilla. Zona D: Buena Vista y Río Muerto.

Los mejores en cada zona se metían en las semifinales donde los cruces quedaron armados con Formosa-Mansilla y Clorinda-Buena Vista. Formosa y Clorinda llegaron al partido por el campeonato y fue victoria para las capitalinas por 2 a 0 con parciales de 25-21 y 25-17.

Las campeonas provinciales son Iris Avalos, Dulce Robles, Bianca Amarilla, Martina Ibáñez, Yara Espínola, Abigail Jara, Candela Martínez y Erika Jara.

En masculino los grupos de la primera fase quedaron así: Zona A: Formosa, Gran Guardia e Ingeniero Juárez. Zona B: Palo Santo, Laguna Blanca y Buena Vista. Zona C: Subteniente Perín, General Güemes y Río Muerto. Zona D: Mansilla y El Potrillo.

Mismo sistema con los cuatro primeros a semifinales donde se vieron Formosa-Subteniente Perín y Palo Santo-Mansilla.

Formosa y Palo Santo avanzaron para protagonizar la final donde los chicos de capital se llevaron el triunfo con un 2 a 0 con parciales de 25-20 y 25-18.

Los integrantes de Formosa campeón son Yair Medina, Pablo Alzogaray, Juan Araujo, Santino Ozuna, Tao Ramos, Luciano Vidal, Matías Fernández, Facundo Gómez, Williams Meza y Benjamín Claro.

La premiación fue en el cierre del torneo con las medallas para los mencionados protagonistas de las finales y con Mansilla sumándose a la entrega, ya que se quedó con el tercer puesto en femenino y masculino.

FOTO: Las chicas de San Martín y los varones de Fénix ambos de capital fueron los campeones en el voleibol de los Juegos Evita Formoseños.

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