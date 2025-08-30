Presentación de las Olimpíadas Deportivas  “Mes del Empleado Público Provincial”

Este jueves 28, se realizó la presentación oficial de las Olimpíadas Deportivas “Mes del Empleado Público Provincial” en la explanada del restaurante “Alma Verde”, ubicado en la Costanera de la ciudad de Formosa. FOTO: Una hermosa postal del lanzamiento oficial de las Olimpiadas destinadas a los empleados del estado formoseño.

Se trata de la segunda edición de este evento que se desarrollará del 5 al 25 de septiembre organizado por el Gobierno de Formosa, siendo el Instituto de Asistencia Social (IAS) el encargado de llevar adelante la competencia acompañado por la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria.

Al respecto, el arquitecto Edgar Pérez, administrador general del IAS, señaló que septiembre “es un mes muy particular en el que se celebra el Día del Empleado Público”, resaltando que “quienes formamos parte de este Gobierno provincial, tenemos una tarea que es servir a nuestra comunidad”.

También, las Olimpíadas Deportivas son un espacio pensado para “encontrarnos con los compañeros y las compañeras fuera del lugar de trabajo para la práctica de diferentes disciplinas”, es decir que con ese fin las ideó “nuestro Gobierno”, puso en relieve.

Y comentó que hasta el momento la convocatoria es “muy importante” y “se siguen recepcionando las listas de los diferentes equipos” que estarán formando parte de las competencias de las Olimpíadas que ya tienen a “más de 60 organismos comprometidos en la participación”. En ese sentido, subrayó que “lo importante es lograr la confraternidad” entre todos los agentes estatales, ya que “como Gobierno peronista buscamos siempre hacerlos sentir a gusto”, utilizando “el deporte como una herramienta que nos una”, realzó.

Por su parte, el profesor Daniel Leguizamón, a cargo de la Secretaría de Deportes, por licencia de Mario Romay, ya que éste se está desempeñando como convencional constituyente en la reforma de la Constitución Provincial, también se mostró “muy contento”, marcando que “hay mucho entusiasmo y alegría de los compañeros empleados públicos por lo que será este encuentro no solamente deportivo, sino también de poder disfrutar entre todos de las competencias”.

“Para así salir de la oficina e ir al terreno deportivo, algo que a los que somos del área deportiva, nos gusta mucho”, hizo notar, apuntando que creció el número de participantes, con lo cual “esperamos una convocatoria superior al 2024”.

Leguizamón, a su vez, compartió sus expectativas, enfatizando que “es un desafío muy grande para la Secretaría de Deportes”, que, “además de ocuparse de la parte organizativa, estará acompañando al IAS, organismo encargado de llevar adelante la competencia”.

En cuanto a la tarea organizativa, enumeró que se ocupará del seguimiento de las disciplinas deportivas, el sorteo para el armado del fixture, las competencias y lugares deportivos, entre los que estará el Estadio Cincuentenario, el Complejo Provincial de Pádel y la Cancha Provincial de Hockey de césped sintético, entre otros.