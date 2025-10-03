Rugby

Presentaron las finales del Torneo Regional de Rugby del NEA 2025

Oct 2, 2025

LANZAMIENTO OFICIAL

 

En conferencia de prensa, la Unión de Rugby del Nordeste (URNE) junto a Aranduroga RC presentó ante la prensa, jugadores, dirigentes, managers y sponsors, las cuatro jornadas de las Finales 2025, tanto del Regional del NEA y del Oficial de la URNE. Que se desarrollarán en Santa Ana, desde este sábado 4 de octubre. FOTO: El rugby de NEA listo para tener un gran cierre de temporada.

El sábado 4 se disputarán las semifinales del Regional del NEA en Primera e Intermedia y las semifinales del Oficial de la URNE en Pre intermedia y Menores de 19

Mientras que el domingo 5, será el turno de las semifinales del Oficial de la URNE en Menores de 17, 16 y 15 años, de las Copa de Oro y Bronce.

Mientras que el sábado 11, será el turno de los partidos de definiciones, la final del Regional de Ascenso, 5to y 3er puesto del Regional, además de la gran final de Primera. Las finales de Intermedia, Pre intermedia y Menores de 19.

Y las Finales del Oficial de Menores, serán el domingo 12, todo en cancha de Aranduroga.

Las entradas se pueden adquirir con anticipación a mejor costo en www.finalesregionalnea.com.ar

Recordemos, este torneo es organizado en conjunto por las Uniones de Nordeste, Misiones y Formosa, del que participa como invitada la Unión del Paraguay, con el aval de la UAR. Y estas finales las organiza la URNE, con la licitación ganada por Aranduroga para realizar las finales, con una serie de servicios y atenciones para toda la familia, aficionados y simpatizantes, para disfrutar cuatro jornadas intensas que se iniciarán desde el mediodía.

En la conferencia estuvieron presentes, autoridades de la URNE, Aranduroga, Taraguy, Regatas y jugadores de los clubes protagonistas de las semifinales, como así también managers y directivos de los clubes. Acompañando a los directivos, estuvieron presentes sponsors que acompañan a la URNE y a Aranduroga. Como así también referees que serán los principales protagonistas del desenlace de la temporada de XV.

 

Presentaron las finales del Torneo Regional de Rugby del NEA 2025

