Polideportivo

PRESENTARON OFICIALMENTE EL PROGRAMA “CLORINDA JUEGA”

Porreddeportiva

Mar 24, 2026

 

Una jornada llena de deporte en Clorinda. Por allí pasó la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria con sus autoridades y staff de profesores para cumplir actividades recreativas, lanzar el programa «Clorinda Juega» y también visitar a la escuela de básquet de Argentinos del Norte. FOTO: El secretario de Deportes Mario Romay acompañó al intendente Ariel Caniza en el lanzamiento del programa “Clorinda Juega”.

Junto al intendente Ariel Caniza, en la sede partidaria de la agrupación Hombre Nuevo Formoseño, se presentó «Clorinda Juega», una propuesta que se llevará adelante con trabajo conjunto del Gobierno Provincial, la Secretaría de Deportes y el municipio. Allí estuvieron Mario Romay, secretario de Deportes; Luis Ortellado, director de Deportes; y Daniel Leguizamón, director de Recreación. La Iniciativa apunta a jóvenes, adultos y adultos mayores que harán fútbol tenis, torneo de penales, vóley playa, atletismo y newcom. La particularidad es que las competencias deportivas se realizarán en los barrios. Así están en agenda, Porteño Norte, 300 Viviendas, 1° de Mayo, 25 de Mayo, Barrio Toba, Porteño Sur y el Polideportivo Municipal.

FOTO 2: La dirigencia del deporte barrial dio un marcado apoyó al programa “Clorinda Juega”.

 

 

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