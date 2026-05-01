Primera B de Formosa arrancó a puro gol: 24 gritos en el estreno del 2026

El certamen de ascenso de la LFF puso primera con diez encuentros vibrantes. Los recientemente descendidos, Sportivo Patria y Sol de Mayo, pisaron fuerte en su debut, mientras que el histórico Estrada también festejó. El Torneo de la División B de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) tuvo un inicio electrizante. En una jornada marcada por la paridad y la alta efectividad frente a los arcos, se registraron un total de 24 goles a lo largo de los diez cotejos que abrieron la temporada.

Uno de los duelos más atractivos se vivió en la cancha del Club Fontana. Allí, Sportivo Patria demostró sus credenciales de candidato al vencer por 2-1 a República Argentina. El «Decano» se impuso gracias a las definiciones de Santiago Busto y Franco Díaz, mientras que Leandro Molina firmó el descuento para un «Albiceleste» que dio pelea hasta el final.

La fecha también fue propicia para otros protagonistas de peso: Sol de Mayo, que busca retornar rápidamente a la elite, y el histórico José Manuel Estrada cumplieron con los pronósticos y sumaron sus primeros tres puntos en un campeonato que promete ser una batalla táctica en cada escenario.

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FOTO: Sportivo Patria comenzó con el pie derecho en el competitivo certamen de la B.