Fútbol

Primeros marcadores en la Primera “A”

Porreddeportiva

Abr 12, 2026

 

Entre el viernes y el sábado se disputaron ocho encuentros correspondientes a la fecha inaugural del Torneo de Primera División “A” 2026. El certamen, organizado por la Liga Formoseña de Fútbol, tiene en juego la “Copa Gobierno de la Provincia de Formosa”. La jornada se completará este martes con los dos compromisos restantes. A continuación, los resultados registrados hasta el momento. FOTO: Estudiantes y 1º de Mayo igualaron en un agradable cotejo.

Fecha 1

Viernes 10 de abril

Cancha del Club Sol de América: Chacra 8 (3) -Deportivo Tatané (0).

Sábado 11 de abril

Cancha del Club 8 de Diciembre: Villa Jardín (1) San José Obrero (1).

8 de Diciembre (4)- Fontana (0)

Cancha del Club Defensores de Evita: Libertad del Eva Perón (2)- Avellaneda (0)

Defensores de Evita (0)- Inter del Barrio Obrero (0)

Cancha del Club Defensores del Rosario: Estudiantes (1) – 1º de Mayo (1). Defensores del Rosario (2)- San Lorenzo (0)

Estadio Municipal de Herradura: Defensores de Herradura (1)- Municipal de Laishí (3)

Martes 14 de abril

Cancha del Club Sol de América: 15:30: Sol de América- San Agustín

Polideportivo Municipal de la localidad de Laishí: 15:30: Estrellas de Laishí- San Martín

 

 

 

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