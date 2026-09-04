PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 14 DE LA PRIMERA B DE LA LFF

La decimocuarta fecha del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se jugará entre este viernes 4 y el sábado 5 de septiembre. A continuación, la programación completa.

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Sábado 4 de septiembre

Cancha del Club San Lorenzo

13:30: Katrina- San Lorenzo

15:30: Juventud- Fátima

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Cancha auxiliar del Club Sol de América

13:30: El Fortín- Platense

15:30: 17 de Agosto. Atlético Rivadavia

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Cancha del Club Fontana

13:30: Juniors- Independiente Fontana

15:30: Estrada- Antenos Gauna

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Sábado 5 de Septiembre

Cancha auxiliar del Club Sol de América

15: 6 de Enero- República Argentina

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Cancha del Club San Lorenzo

13:30: Sol de Mayo- Unión del Divino Niño

15:30: Garrido- Sportivo Patria

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Cancha de Villa Escolar

15: Deportivo Merlo- Domingo Savio

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FOTO: El Sportivo Patria líder del certamen de la B enfrentará este fin de semana al siempre vigente Garrido del barrio Obrero.

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