PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 14 DE LA PRIMERA B DE LA LFF
La decimocuarta fecha del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se jugará entre este viernes 4 y el sábado 5 de septiembre. A continuación, la programación completa.
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Sábado 4 de septiembre
Cancha del Club San Lorenzo
13:30: Katrina- San Lorenzo
15:30: Juventud- Fátima
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Cancha auxiliar del Club Sol de América
13:30: El Fortín- Platense
15:30: 17 de Agosto. Atlético Rivadavia
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Cancha del Club Fontana
13:30: Juniors- Independiente Fontana
15:30: Estrada- Antenos Gauna
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Sábado 5 de Septiembre
Cancha auxiliar del Club Sol de América
15: 6 de Enero- República Argentina
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Cancha del Club San Lorenzo
13:30: Sol de Mayo- Unión del Divino Niño
15:30: Garrido- Sportivo Patria
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Cancha de Villa Escolar
15: Deportivo Merlo- Domingo Savio
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FOTO: El Sportivo Patria líder del certamen de la B enfrentará este fin de semana al siempre vigente Garrido del barrio Obrero.