Fútbol

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 3 DEL  TORNEO FEDERATIVO DE CLUBES

Porreddeportiva

Feb 20, 2026

 

 

La segunda fecha del Torneo Federativo de Clubes 2026 se jugará íntegramente entre el sábado 21 y domingo 22 de febrero. La organización del certamen se encuentra a cargo de la Federación Formoseña de Fútbol, participan equipos de las ligas afiliadas al Consejo Federal de la AFA, y el campeón clasificará para el Torneo Regional Amateur.

El equipo capitalino de Inter del barrio Obrero se presentará este sábado en la localidad de Buena Vista (Departamento Pilcomayo) para medirse con el local 24 de Junio. A continuación, la programación completa de las cinco zonas del Federativo. FOTO: Formación de Inter del barrio Obrero que jugará en Buena Vista.

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

POSICIONES EN EL TORNEO FEDERATIVO DE CLUBES 2026

Feb 20, 2026 reddeportiva
Fútbol

Platense impuso su carácter y se quedó con la gloria en la «C»

Feb 16, 2026 reddeportiva
Fútbol

INTER IGUALÓ EN SU DEBUT POR EL TORNEO FEDERATIVO

Feb 16, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Fútbol

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 3 DEL  TORNEO FEDERATIVO DE CLUBES

20 de febrero de 2026 reddeportiva
Fútbol

POSICIONES EN EL TORNEO FEDERATIVO DE CLUBES 2026

20 de febrero de 2026 reddeportiva
Voleibol

LNVF: SAN MARTÍN DERROTÓ A ALMAFUERTE DE CÓRDOBA

20 de febrero de 2026 reddeportiva
Básquetbol

LA UNIÓN DE FORMOSA VOLVIÓ AL TRIUNFÓ Y DETUVO A REGATAS

19 de febrero de 2026 reddeportiva