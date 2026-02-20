PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 3 DEL  TORNEO FEDERATIVO DE CLUBES

La segunda fecha del Torneo Federativo de Clubes 2026 se jugará íntegramente entre el sábado 21 y domingo 22 de febrero. La organización del certamen se encuentra a cargo de la Federación Formoseña de Fútbol, participan equipos de las ligas afiliadas al Consejo Federal de la AFA, y el campeón clasificará para el Torneo Regional Amateur.

El equipo capitalino de Inter del barrio Obrero se presentará este sábado en la localidad de Buena Vista (Departamento Pilcomayo) para medirse con el local 24 de Junio. A continuación, la programación completa de las cinco zonas del Federativo. FOTO: Formación de Inter del barrio Obrero que jugará en Buena Vista.