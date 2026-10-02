PROGRAMACIÓN DE LOS JUEGOS DE VUELTA DE CUARTOS DE FINAL

El domingo 4 de octubre de 2026 se definirán los cuartos de final del Torneo Federal A. Los dos clubes de Formosa, San Martín y Sol de América, buscarán sellar su clasificación a las semifinales tras haber ganado sus partidos de ida por 1-0.

—

Horarios y Árbitros de los Partidos

Cipolletti vs. Sol de América

Hora: 11:00

Estadio: La Visera de Cemento (Río Negro)

Árbitro: Marcos Liuzzi (Ayacucho)

Líneas: Marco Nardelli (Luján) y Oscar Bono (Junín)

Cuarto árbitro: Patricio Destefano (Saladillo)

–

Cómo definirán: Sol de América viaja con la ventaja del 1-0 conseguido de local. Sin embargo, Cipolletti tiene ventaja deportiva. Si el equipo patagónico gana por un gol y empata el resultado global, clasificará a la siguiente fase. El «Solense» necesita ganar o empatar para pasar.

—

San Martín vs. Atenas de Río Cuarto

Hora: 17:00

Estadio: 17 de Octubre (Formosa)

Árbitro: Guillermo González (Resistencia)

Líneas: José Vallejos (Resistencia) y Rodrigo López (Resistencia)

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva (Corrientes)

—

Cómo definirán: San Martín llega con un escenario ideal. Ganó 1-0 en Córdoba y, además, cuenta con ventaja deportiva. Esto significa que se clasificará ganando, empatando o incluso perdiendo por un gol de diferencia.

—

FOTO 1: San Martín será anfitrión de Atenas en el corazón del barrio San Francisco. Una revancha que promete muchas emociones.

—

FOTO 2: En la lejana Patagonia argentina Sol de América y Cipolletti volverán a verse las caras.

—

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas