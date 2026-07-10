PROGRAMARON LA FECHA 17 DE LA ZONA 2 DEL TORNEO FEDERAL A

— El Consejo Federal de la AFA dio a conocer la programación de la decimoséptima fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026. Sol de América y San Martín, los equipos de Formosa en la tercera categoría del balompié nacional, jugaran sus respectivos compromisos en la tarde del domingo. Ambos se juegan cosas importantes, Sol irá por la victoria en calidad de local ante Boca Unidos de Corrientes con la intención de ganar y seguir en la franja de clasificación directa a la Ronda Campeonato.

San Martín ya clasificado a la siguiente fase visitará a Sarmiento de La Banda en tierras santiagueñas. La idea es sumar de a tres unidades y de esa manera defender el primer lugar en las posiciones.

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Todos los detalles

fecha 17 Zona 2

Domingo 12 de Julio

Sol de América- Boca Unidos de Corrientes

Horario: 16

Arbitro: José Sandoval (Concordia)

Líneas: Guido Córdoba (Concordia) y Rodrigo Lezcano (Victoria)

Cuarto árbitro: Alexis Caisso (María Grande)

Estadio: Club Sol de América- Ciudad de Formosa)

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Sarmiento de La Banda- San Martín de Formosa

Horario: 16

Arbitro: Jorge Etem (Mendoza)

Líneas: Iván Quintana (Mendoza) y Ariel Fernández (Mendoza)

Cuarto árbitro: Rodrigo Ballesteros (Tucumán)

Estadio: Ciudad de La Banda- Santiago del Estero

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FOTO: Sol de América espera con confianza el duelo con Boca Unidos en el Lote 23

de la capital formoseña-

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