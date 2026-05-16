Prometedora quinta fecha de la Primera A de la Liga Formoseña

La Liga Formoseña de Fútbol (LFF) oficializó el programa de partidos para la quinta jornada del Torneo de Primera A 2026 “Copa Gobierno de la Provincia de Formosa”, una cita que se desarrollará entre el sábado 16 y el martes 19 de mayo. El certamen, que empieza a definir tendencias en la tabla de posiciones, tendrá su plato fuerte en el emparejamiento que protagonizarán Chacra 8 y San José Obrero.
La actividad fuerte se concentrará el sábado con una cartelera de siete compromisos en cuatro escenarios simultáneos. El duelo principal entre Chacra 8 y San José Obrero se disputará a primera hora (13:30) en el estadio del Club Defensores de Evita, seguido en el mismo césped por el cruce entre el dueño de casa y Municipal de San Francisco de Laishí.
Por su parte, los clubes 8 de Diciembre y Defensores del Rosario también albergarán jornadas de doble partido en los mismos horarios de las 13:30 y 15:30, mientras que el Club Fontana abrirá sus puertas únicamente para el turno vespertino principal.
El capítulo cinco del torneo doméstico se completará el martes 19 con tres encuentros en paralelo a partir de las 15:30. Sol de América buscará imponer condiciones en su cancha auxiliar frente a Avellaneda, al tiempo que la acción liguista se trasladará al interior provincial con el choque entre Estrellas de Laishí y 1° de Mayo en el Estadio Municipal de San Francisco de Laishí, y el duelo de Deportivo Tatané ante San Martín en la cancha del Club Sargento Rivarola.
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La Programación de la fecha 5
Sábado 16 de Mayo
Cancha del Club 8 de Diciembre
13:30: Villa Jardín- San Lorenzo
15:30: 8 de Diciembre- San Agustín
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Cancha del Club Defensores del Rosario
13:30: Estudiantes- Libertad del barrio Eva Perón
15:30: Defensores del Rosario- Defensores de Herradura
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Cancha del Club Defensores de Evita
13:30: Chacra 8- San José Obrero
15:30: Defensores de Evita- Municipal de Laish{i
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Cancha del Club Fontana
15:30: Fontana- Inter del barrio Obrero
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Martes 19 de Mayo
Cancha auxiliar del Club Sol de América: 15:30: Sol de América- Avellaneda
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Estadio Municipal de San Francisco de Laishí
15:30: Estrellas de Laishí- 1° de Mayo
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Cancha del Club Sargento Rivarola
15:30: Deportivo Tatané- San Martín
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FOTO: Defensores de Evita buscará cumplir un buen papel en el certamen superior de la Liga capitalina.