Prosiguen las Finales Provinciales  de los Juegos Evita Formoseños

En el marco de la última semana de las competencias con cuatro disciplinas.

El profesor Daniel Leguizamón, director de Recreación Comunitaria de la Secretaría de Deportes, destacó que desde el área provincial “estamos cerrando un año muy intenso con los Juegos Evita Formoseños”, teniendo, en particular, en “esta semana muchas actividades” que ya comenzaron y se prolongarán hasta el 22 de octubre, según lo planificado.

Se trata de las Finales Provinciales, instancia en la cual se prosigue con “cuatro disciplinas en la ciudad de Formosa durante estos tres días: bádminton, rítmica, atletismo y boxeo”, informó.

Cabe resaltar que en la pista de atletismo que se encuentra contigua a la pileta olímpica cubierta y climatizada del Centro de Educación Física N° 1 ya comenzaron las competencias en dicho deporte este lunes 20.

“Así que muy contentos por eso”, expresó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR). También dijo que, para estas competencias, “como fueron todas las ediciones de los Provinciales, hay delegaciones alojadas en el Albergue Evita y en el Estadio Centenario”.

Acto seguido, detalló dónde serán las competencias de cada una de ellas: por un lado, el boxeo que se hará este martes 21 en el Club 8 de Diciembre, “con una gran participación de escuelas de boxeo del interior”, resaltó. Participaran púgiles juveniles de las localidades de Pirané (GyM Salas Box y GyM Gero Box), Las Lomitas (La Cobra Box y Danilo Box), además de valores de capital. La fiscalización estará a cargo de la Federación Formoseña de Box, entidad que preside Jorge Zarza.

Por su parte, el ciclismo tendrá como escenario a la Costanera capitalina, precisó, mientras que la gimnasia artística y la rítmica, que serán también este martes por la tarde, se desarrollarán en el Estadio Centenario. “Allí se hará una apuesta muy linda, donde habrá DJ y sonido” acompañando las Finales Provinciales de estas disciplinas.

Y agregó: “El bádminton se estará haciendo también este martes en el Estadio Cincuentenario”, cuyo deporte “tiene muchos participantes que llegaron de muchas localidades”.

Finalmente, subrayó categórico Leguizamón que “el deporte es una cuestión de Estado” en Formosa, por una “decisión del gobernador Gildo Insfrán”, mediante la cual es posible “llevar adelante cuatro disciplinas deportivas de manera simultánea”.

Realzó en esto principalmente porque “se necesita de infraestructura, personal y de toda una logística importantísima” para organizar con éxito estas competencias en diferentes escenarios.

FOTO: Una postal del acto de presentación de las actividades a cumplirse en el cierre de los Juegos Evita Formoseños.