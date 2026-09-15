Qompí y Aguará, los ganadores del rugby

Los Juegos Evita Formoseños tuvieron su capítulo de rugby donde Qompí fue el campeón en femenino y Aguará en masculino.

La competencia fue en la categoría sub 17 y se jugó de manera desdoblada. Las chicas lo hicieron en la cancha de Aguará y los varones en Fundación Aborigen con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria con la coordinación de la Unión de Rugby de Formosa.

En femenino participaron Qompí, Aguará y San Cipriano que armaron un torneo jugando todos contra todos que se inició con un empate entre Qompí y San Cipriano 10 a 10. Luego Aguará le ganó a San Cipriano 20 a 15 y en el cierre Qompí se quedó con el primer lugar al vencer a Aguará 26 a 0.

Las chicas campeonas de Qompí fueron: Marina Camacho, Fiorela Vega, Maira Cáceres, Claudia Rivero, Inés Pérez, Gianela Nina, Daniela Martina, Anabella Cabrera y María Mendoza.

n masculino participaron Aguará, Caza y Pesca, Chajá, San Cipriano, Aborigen y Qompí. Luego de la fase clasificatoria quedaron definidas las semifinales donde San Cipriano le ganó a Aborigen por 22 a 17 y Aguará a Caza y Pesca por 22 a 12. La final fue para Aguará sobre San Cipriano por 19 a 5. De esta manera el podio quedó con Aguará, San Cipriano y Aborigen tercero.

Los integrantes del plantel de Aguará: Joaquín Cogorno, Joaquín Paredes, Joaquín Duarte, Benjamín Zanin, Bautista Arauz, Bautista Méndez, Mateo Vera, Nahuel Blanco, Facundo Silva, Jeremías Segovia, Owen Urrutia, Maximiliano Obregón y Pablo Brizuela.

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FOTO: Formación de Aguará campeón en el rugby de los Juegos Evita Formoseños.

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