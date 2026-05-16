Quedó oficialmente inaugurada la tercera edición de los Juegos Evita Formoseños 2026

Con la presentación de 40 disciplinas y categorías que van desde los 12 hasta más de 60 años, el Gobierno provincial puso en marcha una nueva edición de la competencia formoseña.

En la tarde de este viernes 15, el Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria, realizó el lanzamiento oficial de los Juegos Evita Formoseños 2026.

El acto tuvo lugar en el Microestadio de Hockey de la ciudad de Formosa, con la participación de atletas provenientes de todo el territorio provincial, acompañados por dirigentes de federaciones y asociaciones.

Al inicio se presentaron las 40 disciplinas deportivas que formarán parte de esta edición, divididas en categorías femeninas y masculinas y las del deporte adaptado.

Inclusión, infraestructura y valores

Al hacer uso de la palabra, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Héctor Mario Romay, destacó la importancia de concretar “la tercera edición de esta competencia netamente provincial, la cual fue garantizada por el gobernador Insfrán hace dos años en Pozo del Tigre, ante la quita de apoyo del Gobierno nacional”.

“La idea de hacer este lanzamiento en el Microestadio de Hockey tiene el sentido de poder mostrar lo que somos capaces los formoseños a través del Modelo Formoseño y de la conducción del gobernador Insfrán”, subrayó el funcionario.

En ese sentido, contrastó la realidad local con el contexto nacional, señalando que “a pesar de que estamos viviendo momentos políticos y económicos complicados en la Argentina, desde Formosa queremos decir que es posible, a través de la unidad y de la solidaridad, seguir creando estos espacios”.

Asimismo, Romay destacó que “la política deportiva de la provincia puede seguir demostrando a todos que la excusa del déficit cero para nosotros no existe”, añadiendo que “somos una provincia con más de 20 años de déficit cero con toda la gente y nuestros deportistas adentro y con un Estado presente para acompañarlos”.

Al concluir, el titular de la cartera deportiva reiteró que la competencia es totalmente libre y gratuita, abarcando categorías que van desde niños y niñas de 12 años hasta adultos mayores de más de 60 años. “Los juegos son participativos, formativos y también competitivos, pero para el Gobierno provincial lo principal es que, a través de los valores que promueve el deporte, sigamos formando buenas personas”, enfatizó.

“Política pública de transformación real”

Por su parte, Mauricio Arias, último campeón de los Juegos Evita Formoseños en natación y triatlón, quien logró destacados títulos, anunció con orgullo que el próximo mes de julio representará a la República Argentina en la “X-Waters 2026”, la competencia internacional de aguas abiertas más exigente del mundo que se realizará en Rusia.

“Llevar nuestra bandera a un espacio de aguas frías frente a atletas de todo el mundo es un orgullo enorme, pero también una responsabilidad que asumo con compromiso y respeto. Cada brazada que doy fuera del país es el resultado del trabajo que comenzó en competencias como estas”, expresó Arias.

Y aseguró que “los Juegos Evita no son simplemente una competencia, sino lugares donde se forma carácter, se aprende que el entrenamiento silencioso vale más que el aplauso momentáneo y donde se entiende que los rivales no son los otros, sino la propia versión de ayer”.

Además, agradeció “a las autoridades deportivas por sostener y fortalecer estos espacios”, considerando que “el deporte es una política pública de transformación real”.

Para concluir, instó a los competidores a “disfrutar el proceso”, porque “las medallas pueden ser de oro, plata y bronce, pero el verdadero premio es la mentalidad que construyen aquí. El deporte enseña resiliencia, respeto, trabajo en equipo y liderazgo”.

FOTO 1: Una vista de lo que fue la inauguración de la tercera edición de los Juegos Evita Formoseños.

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FOTO 2: Una panorámica del microestadio de hockey de la ciudad de Formosa sita en una zona destinada al deporte, próximo al polideportivo Cincuentenario, el kartodromo, la pista de ciclismo, el estadio de la Liga Formoseña de Fútbol, y el complejo del Aguará Rugby y Hockey Club, entre otros.

FOTO 3: Héctor Mario Romay habla en el acto inaugural de los Juegos Evita Formoseños.

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FOTO 4: Un jugador Qompí de la etnia Toba encabeza la presentación de la disciplina de rugby.

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