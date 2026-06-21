Raúl Farach protagoniza el nuevo envío de  «El Deporte en la Memoria» por Canal 3

La señal televisiva de Canal 3 emitirá este fin de semana una nueva entrega del ciclo «El Deporte en la Memoria», el espacio dedicado a repasar la trayectoria de las grandes figuras de la provincia. En esta edición, el invitado central será el profesor de educación física Raúl Farach, actual Oficial de Desarrollo de la Unión Argentina de Rugby (UAR) asignado a la Unión de Rugby de Formosa (URF). El programa se emitirá el sábado a las 19:00 horas, y contará con una repetición el domingo a las 16:00 horas.

La entrevista estará a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, un profundo conocedor de los pormenores y la evolución del rugby formoseño y regional. Durante el programa, se abordará el recorrido de Farach, quien inició su camino en las divisiones inferiores del Club Aguará. Tras integrar el plantel superior durante varios años, volcó su carrera hacia la preparación física en el deporte de la ovalada, una especialización que hoy le vale el reconocimiento de sus pares en todo el país.

El programa se emitirá el sábado a las 19:00 horas, y contará con una repetición el domingo a las 16:00 horas.

FOTO: Raúl Farach y Alfredo Domínguez posan en el estudio principal del canal de televisión provincial.

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