RAÚL MARTINEZ ES EL INVITADO A EL DEPORTE EN LA MEMORIA POR CANAL 3

Oct 11, 2025

 

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, y el domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta ocasión el invitado es el profesor en educación física Raúl Martínez. FOTO: El profesor Raúl Martínez y Alfredo Domínguez, en un momento del programa que saldrá al aire este fin de semana por el canal provincial.

El profesional, es todo un referente en el trabajo con niños y jóvenes especiales, tarea en la que se desempeñó durante dos décadas. Martínez, proviene de una familia de deportistas, donde su padre Florio Martínez fue integrante por muchos del equipo de Chacra y la selección formoseña de fútbol, su hermano Willy se destacó en el voleibol como uno de los mejores armadores, y Osvaldo integró el equipo de IPV Formosa que fue subcampeón en el sudamericano de clubes campeones jugado en Santa Cruz (Bolivia) en 1990.

Martínez, fue integrante del equipo de Sol de América que en la década del 90´recogió lauros en toda la región. La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez quien conoce en profundidad la carrera del invitado, con quien compartió una etapa laboral en la Subsecretaría de Deportes de la Provincia.

FOTO: Promoción del programa que tiene a Raúl Martínez como invitado.

 

 

 

