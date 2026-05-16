RECONOCIMIENTO EN FORMOSA POR  EL DÍA DEL DIRIGENTE DEPORTIVO

Cada 14 de mayo, la República Argentina conmemora el Día del Dirigente Deportivo. La fecha rinde homenaje al legado de José Amalfitani, el emblemático presidente del Club Atlético Vélez Sarsfield y uno de los máximos referentes de la gestión deportiva en la historia nacional.

En este marco de celebración, la Liga Formoseña de Fútbol emitió un reconocimiento oficial firmado por su presidente, el Ingeniero Jorge Jofré. El mensaje estuvo dirigido a todos los hombres y mujeres que encabezan las instituciones deportivas de la provincia.

Jofré expresó un cálido saludo a los dirigentes locales, subrayando el valor del compromiso, el esfuerzo y la pasión que imprimen en su labor diaria. El titular de la entidad destacó que este trabajo es un motor indispensable para el crecimiento del deporte formoseño y, de manera específica, para la consolidación del balompié en la ciudad capital.

Desde la conducción de la Liga se enfatizó que la dedicación de las comisiones directivas va más allá de la competencia estrictamente técnica. El documento pondera su rol social como agentes de contención y acompañamiento, capaces de potenciar el desarrollo integral de miles de atletas tanto dentro como fuera de los campos de juego.