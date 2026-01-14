Récord de asistentes en las clases de aquagym en el Paraíso de los Niños

Comenzó la segunda semana de las clases de aquagym (FOTO) en el Complejo Paraíso de los Niños y la concurrencia a esta propuesta de gimnasia acuática es todo un éxito.

La actividad es totalmente gratuita y se desarrolla de lunes a viernes, de 20 a 21 horas, en el Paraíso. En cambio, en el Parque Acuático “17 de Octubre”, las clases se realizan de martes a viernes en ese mismo horario.

Pueden asistir adultos mayores de 18 años, presentando el DNI y un certificado de aptitud física.

Al respecto, el profesor Gustavo Barboza, en diálogo con AGENFOR, destacó: “Acá estamos, con todo el entusiasmo de siempre, muy orgulloso de este trabajo que hacemos, porque se puede ver la algarabía y el agasajo que es tener estas piletas libres y gratuitas”.

Comentó que “tenemos un equipo de cuatro profesores, un coordinador, y estamos en forma simultánea en el Parque Acuático y en el Paraíso de los Niños, si Dios lo permite, durante enero y febrero”.

Y remarcó que sigue abierta la inscripción, invitando a todos los que quieran sumarse: “El requisito número uno, por supuesto, son las ganas de venir a hacer esta actividad, con actitud para disfrutarla. Y con la ropa adecuada, que es la malla y el gorrito. No hace falta nada más”.

Por su parte, Marianela Vera, profesora de Danzas Clásicas e instructora de aquagym, resaltó el éxito de la iniciativa. “En la primera semana tuvimos, más o menos, 300 personas por noche”.

“Las personas que vienen la pasan súper bien, porque no sólo que mejoran su calidad de vida, ya que el aquagym es muy beneficioso, sino que, además, al no ser de alto impacto, no se lesionan. Pasan un buen rato con sus amigos, conocen nuevas personas, bailan, hacen deporte y se refrescan”, subrayó.

Y agregó: “Estamos con los profes Max Ríos y Gustavo Barboza, que es el encargado de organizar todo esto. Y en el Parque Acuático están los profes Paola y Javi. Hay cupos, así que los esperamos”.

A su turno, la profesora de Educación Física Juana Soledad Vallejos es la referente en dicho espacio de la escuela de natación. Precisó que esta actividad “es algo nuevo para nuestra casa, ya que el Paraíso de los Niños siempre se caracterizó por tener las colonias de vacaciones. Y este año, la propuesta fue totalmente innovadora, así que felices”.

Informó que las clases se desarrollan de lunes a viernes, de 18.30 a 19.30, con “el requisito indispensable del certificado médico, porque recuerden que trabajamos con niños de seis a doce años”.

“El aquagym me ayuda en mi salud porque no puedo hacer ejercicio sobre piso y en el agua sí. Vengo desde que comenzó y la salud me mejoró mucho, en mis problemas de rodillas, además soy diabética, así que me re ayuda”, contó Clara Epifanía Fernández, del barrio República Argentina.

“Esperamos ansiosos que lleguen los días de las clases”, añadió, exultante.

Finalmente, Gladis Noemí Giménez resaltó que “esto, para mí, es algo maravilloso. Esperamos con ansias que llegue la temporada, tanto por la salud como por la estética. Además, nos encontramos con todas las chicas”.

“Es una hora de pura alegría –valoró-. Gracias a los profesores, al Ministerio de la Secretaría General y a nuestro gobernador Gildo Insfrán, porque sin ellos esto no sería posible”, cerró.