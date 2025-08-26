RECUERDO PARA AQUELLA GESTA DE PATRIA DE 1976

Pasión por Formosa, el excelente programa que conduce Daniel Torales por la señal del Canal 3 de Formosa, recordó el pasado sábado la clasificación del Sportivo Patria al Nacional de AFA de 1976. La máxima hazaña del fútbol formoseño se produjo el 22 de agosto del 76, cuando en el viejo estadio de la avenida 9 de Julio derrotó por penales 5-4 al Atlético Paraná de Entre Ríos.

Ese momento único que ha vivido la afición local, fue recordada por el periodista deportivo Alfredo Domínguez, testigo de esa inolvidable tarde que quedó grabada para siempre en el recuerdo de los formoseños. Fue un buen momento para volver a vivir esa alegría, en la memoria y en la distancia, junto a aquellas figuras que lo hicieron posible, como Getulio Fragueda, Antonio Farías, Marcial Gómez y el capitán Guillermo Argañaraz. Los telespectadores agradecidos por tan fina muestra de afecto hacia los protagonistas de aquella gesta deportiva. FOTO: El conductor Daniel Torales (d) junto al periodista deportivo Alfredo Domínguez, en Pasión por Formosa.