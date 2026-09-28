Regatas ganó la Copa Aniversario

BÁSQUETBOL

Regatas Corrientes venció a La Unión de Formosa por 80-69 en su último duelo amistoso previo al comienzo de la temporada 2026/27.

El Fortín Rojinegro recibió el duelo amistoso entre el Club de Regatas Corrientes y La Unión de Formosa que puso en juego la Copa Aniversario por los 103 años de vida de la institución del parque Mitre. El local se quedó con la victoria y el trofeo ganando 80-69.

El partido, organizado por la Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes en conjunto con la entidad anfitriona, sirvió a ambos equipos de preparación para la nueva campaña que se viene en la élite del básquet nacional. En cuanto al juego, el primer parcial tuvo mucha disputa en su trámite, pero se lo llevó el dueño de casa por 25-23.

Regatas subió su nivel de juego durante el segundo periodo para adueñarse del primer tiempo por 45-33. Los del parque Mitre tomó el control del juego por completo llegando a sacar 20 de máxima (65-45), sin embargo, La Unión recortó en el cierre 65-50. Finalmente, los de Villagrán aguantaron la embestida y cerraron la victoria 80-69.

Para los Fantasmas significó el cuarto partido amistoso de pretemporada luego de haberle ganado a OTC en Oberá 82-88, haber perdido frente al mismo rival en Posadas 91-85 y ganarle a Comunicaciones 79-70 en Saladas en la Copa de dicha ciudad. Recordemos que el debut del Remero será el 2 de octubre como local en el Fortín Rojinegro recibiendo a Instituto de Córdoba desde las 20.05. Los formoseños estarán arrancando la competencia el 4 de octubre en Comodoro Rivadavia visitando a Gimnasia.

Informe y foto: Prensa Regatas

FOTO: Un pasaje del duelo entre Regatas y La Unión de Formosa en la capital correntina.

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