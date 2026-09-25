Regatas se mide con La Unión en la Copa Aniversario

El Remero celebrará un nuevo cumpleaños con un partido amistoso frente a los formoseños el sábado en el Fortín Rojinegro desde las 20 horas.

El próximo sábado a las 20 horas en el Fortín Rojinegro el Club de Regatas Corrientes se medirá en su cuarto y último partido de pretemporada frente a La Unión de Formosa, quienes jugarán por la Copa Aniversario.

Es que la institución del parque Mitre cumplirá 103 años de vida el 27 de septiembre, y lo festejará con un nuevo encuentro amistoso preparatorio previo al inicio de la Liga Nacional de Básquet y de la Liga Sudamericana.

Las entradas para el compromiso se venderán en puerta con un valor de $5.000 y solo habrá ingresos generales, sin distinción de popular o platea.

Recordemos que el Remero viene de enfrentarse a Oberá Tenis Club el pasado fin de semana con una victoria en el interior misionero 82-88 y luego una derrota en Posadas 91-85. Además, en la noche del miércoles venció a Comunicaciones 78-70 en la Copa Ciudad de Saladas.

Por su parte, los formoseños vienen de disputar tres amistosos en Buenos Aires. En el primero cayeron frente a Ferro 91-74. Luego se recuperaron contra Lanús ganando 76-70, y finalmente cayó con San Lorenzo 97-76.

Informe y fotos: Prensa Regatas Corrientes.

FOTO: La Unión de Formosa tras su gira por Buenos Aires, jugará el sábado en la capital correntina.

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