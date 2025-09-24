Regatas y San José se metieron en semifinales del Regional de Primera

Regatas y San José se metieron en

(Gentileza de: Tiempo de Rugby) Los terceros de zona, superaron a sus rivales en los play off el pasado sábado en la primera de las tres jornadas finales del XXV° Regional de Rugby del NEA, que se disputan en cancha de Aranduroga. Regatas de Resistencia, de excelente cierre de etapa clasificatoria, mostró que está para más y superó 35 a 17 a CURDA, metiéndose en las semifinales, donde enfrentará al clásico rival chaqueño, CURNE, de gran campaña. Por lo que una de las llaves a semifinales promete mucho más que un pasaje a la gran final. FOTO: Un pasaje del duelo entre Aranduroga de Corrientes y San José de Asunción (Paraguay).

Mientras que a segunda hora, Aranduroga como segundo de zona A y anfitrión, recibió a San José, que volvió a demostrar que tiene potencial para estar en la etapa de definición, y con un gran primer tiempo, dejó en el camino al dueño de casa, por un sólido 33 a 5 y volverá el equipo paraguayo, con mucha presencia argentina, enfrentando en semifinales a Taraguy, como en el 2024.

Por su parte, el domingo, para completar las posiciones finales del Regional 2025 y que determinará las posiciones del 2026, Sixty venció 35 a 17 a San Patricio para quedarse con el 7mo lugar.

Recordemos que Aguará de Formosa y CAPRI de Posadas, disputarán luego de la definición del Regional de Ascenso, la permanencia y colocación final para el 2026.

Por lo tanto, de acuerdo a la programación oficial, el sábado 4 de octubre, se disputarán las semifinales en cancha de Aranduroga, anfitrión por licitación ante la URNE. Con el cruce entre Taraguy ante San José a las 14 y CURNE ante Regatas a las 16.

Previamente se disputarán entre otros partidos las semifinales de Intermedia por el Regional.

EN INTERMEDIA

Se disputó la 15ta y última fecha del Regional de Intermedia, con dos partidos, el walk o ver de Aguará de Formosa, le dio 5 puntos más a CURNE que finalizó con holgura en el primer puesto con 62 puntos. Por lo que enfrentará en una de las semifinales, al cuarto de la tabla, en este caso Sixty. Que viene de ganarle a San Patricio 77 a 10.

Y el otro juego, en Santa Ana, era nada más y nada menos que el clásico correntino, donde estaba en juego el segundo puesto, pero poco cambiaba, porque tanto Taraguy como Aranduroga protagonizarían la segunda semifinal. Con el triunfo cuervo por 38 a 17, se adueñó del segundo lugar en la general. Y el sábado 4 de octubre, se volverán a ver las caras, esta vez, en busca del pasaje a la final del certamen.

Por lo tanto, el sábado 4 de octubre, en las semifinales en cancha de las cebras, se enfrentarán Taraguy vs. Aranduroga y CURNE vs. Sixty.

Fotos: Pablo Diez y Tiempo de Rugby