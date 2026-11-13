República Argentina hizo valer la ventaja  deportiva y jugará la final por el 2do ascenso

En una tarde cargada de emoción en el estadio del Club Fontana, República Argentina empató 1 a 1 ante José Manuel Estrada y se adjudicó la final del Torneo Reducido de la Primera B de la Liga Formoseña de Fútbol. Gracias a su mejor ubicación en la tabla general de la fase regular, la igualdad le alcanzó al conjunto albiceleste para quedarse con el boleto hacia la definición máxima por el segundo ascenso, instancia en la que ya esperaba Katrina.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y rápidamente tuvo emociones en los arcos. Apenas se jugaban 9 minutos del primer tiempo cuando Estrada logró romper el cero. Tras una infracción cerca del área, Alexis Arias ejecutó un certero tiro libre que venció la resistencia del arquero rival y puso en ventaja al conjunto albiverde, obligando a República Argentina a reaccionar.

La respuesta del equipo albiceleste no tardó en llegar. Con el empuje necesario para revertir el golpe inicial, República adelantó sus líneas y encontró el empate apenas tres minutos más tarde. A los 12 minutos, Maximiliano Pedroso apareció en el área para decretar el 1 a 1, un gol que devolvió la tranquilidad a su equipo al devolverle el control de la serie.

Con el marcador igualado, el trámite del partido se volvió disputado en la mitad de la cancha. Ambos conjuntos mostraron buenas intenciones ofensivas y buscaron desequilibrar a través de transiciones rápidas y pelotas detenidas. Sin embargo, el orden defensivo primó sobre los ataques y ninguno de los dos logró volver a vulnerar el arco contrario durante el resto del encuentro.

El pitazo final desató el festejo de República Argentina, que capitalizó el esfuerzo realizado a lo largo de la temporada, donde había finalizado tercero con 38 puntos, dos por encima de Estrada.

De esta manera, queda definido el cruce decisivo por el segundo pasaje a la Primera A del fútbol capitalino. En las próximas horas, el Consejo Directivo de la Liga Formoseña confirmará el día, el horario y el escenario para el choque a partido único entre República Argentina y Katrina, este último clasificado directamente a esta instancia tras ser el escolta de la fase regular detrás del ya ascendido y campeón invicto, Sportivo Patria.

FOTO: República Argentina la grata revelación de la B, y ahora buscará ante Katrina el pasaje a la Primera A.

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