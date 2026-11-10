República es finalista del Reducido

En una tarde marcada por la tensión y la expectativa, República Argentina venció 1-0 a Sargento Rivarola en la cancha auxiliar del Club Sol de América. De esta manera, completó con éxito los 50 minutos restantes del encuentro correspondiente a las semifinales del Reducido de la Primera B, certamen organizado por la Liga Formoseña de Fútbol que había sido suspendido en su momento por incidentes en el campo de juego

El destino del partido se selló temprano. A los 13 minutos del primer tiempo, el delantero Ramón Monasterio frotó la lámpara y, tras una soberbia jugada personal, anotó el único gol de la tarde. Con el marcador a favor, República Argentina supo administrar los tiempos frente a un herido Sargento Rivarola que debió afrontar el reanudado compromiso con apenas 9 jugadores, debido a las dos expulsiones sufridas antes de la suspensión originaria. El arbitraje estuvo a cargo de Daniel Ebel, quien llevó el juego a término sin mayores sobresaltos.

Con este resultado, el camino hacia la máxima categoría del fútbol formoseño entra en su etapa de definiciones más vibrante:

La gran final del Reducido: República Argentina se medirá ante José Manuel Estrada, conjunto que llega entonado tras eliminar a Antenor Gauna por un sólido 2-0.

La batalla por el segundo ascenso: El ganador de esta final accederá a un partido único y definitivo contra Katrina. Quien se imponga en ese duelo obtendrá el ansiado segundo boleto a la Primera A.

El primer ascendido: Cabe recordar que la máxima gloria de la temporada ya le pertenece a Sportivo Patria escuadra que se quedó con el primer ascenso directo al círculo superior de la Liga.

FOTO: Formación de República Argentina que sigue en carrera por el segundo ascenso a la Primera A del fútbol capitalino.

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