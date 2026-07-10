RESULTADOS DE LA FECHA 11 DEL TORNEO DE PRIMERA A

Pasó la undécima fecha del Torneo Clasificatorio de Primera División A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). A continuación los marcadores definitivos de una fecha que dejó a Defensores del Rosario como único líder con 28 unidades.

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Resultados- Fecha 11

Chacra 8 3- Defensores de Herradura 2

Defensores de Evita 4- Villa Jardín 1

Estrellas de Laishí 2- Estudiantes 0

Defensores del Rosario 2- Sol de América 0

San Martín 3- Municipal de Laishí 3

Deportivo Tatané 1- Deportivo Avellaneda 1

Fontana 1- San Lorenzo 1

Inter 0- 1° de Mayo 3

8 de Diciembre 6- Libertad del Eva Perón 1

San Agustín 1- San José Obrero 2

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FOTO: Defensores del Rosario con una campaña muy regular se encuentra primero en la tabla de posiciones.

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