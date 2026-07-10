RESULTADOS DE LA FECHA 11 DEL TORNEO DE PRIMERA A
Pasó la undécima fecha del Torneo Clasificatorio de Primera División A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). A continuación los marcadores definitivos de una fecha que dejó a Defensores del Rosario como único líder con 28 unidades.
—
Resultados- Fecha 11
Chacra 8 3- Defensores de Herradura 2
Defensores de Evita 4- Villa Jardín 1
Estrellas de Laishí 2- Estudiantes 0
Defensores del Rosario 2- Sol de América 0
San Martín 3- Municipal de Laishí 3
Deportivo Tatané 1- Deportivo Avellaneda 1
Fontana 1- San Lorenzo 1
Inter 0- 1° de Mayo 3
8 de Diciembre 6- Libertad del Eva Perón 1
San Agustín 1- San José Obrero 2
—
FOTO: Defensores del Rosario con una campaña muy regular se encuentra primero en la tabla de posiciones.