RESULTADOS DE LA FECHA 11 DEL TORNEO DE PRIMERA B
Por la undécima fecha del certamen de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), se jugaron este sábado un total de siete compromisos. A continuación, los marcadores definitivos, y la tabla de posiciones.
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Partidos fecha 11 de la B
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Sábado 15 de Agosto
Cancha del Club San Lorenzo
Garrido 0- Sol de Mayo 1
Unión del Divino Niño 8- 6 de Enero 2
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Cancha del Club Fontana
Domingo Savio 0- José Manuel Estrada 1
Sportivo Patria 3- 17 de Agosto 0
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Cancha auxiliar del Club Sol de América
República Argentina 2- Juniors 4
Antenor Gauna 2- Juventud 2
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Cancha del Club Sargento Rivarola
15: Sargento Rivarola 1- Deportivo Merlo de Villa Escolar 1
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Martes 18 de Agosto
Cancha del Club San Lorenzo
15:30: Atlético Rivadavia- Katrina
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FOTO: El Sportivo Patria se muestra cada vez más firme en su intención de regresar a Primera División. El equipo de Juan Carlos Hermosí ha exhibido en las últimas fechas una notable regularidad.