RESULTADOS DE LA FECHA 11 DEL TORNEO DE PRIMERA B

Por la undécima fecha del certamen de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), se jugaron este sábado un total de siete compromisos. A continuación, los marcadores definitivos, y la tabla de posiciones.

—

Partidos fecha 11 de la B

—

Sábado 15 de Agosto

Cancha del Club San Lorenzo

Garrido 0- Sol de Mayo 1

Unión del Divino Niño 8- 6 de Enero 2

–

Cancha del Club Fontana

Domingo Savio 0- José Manuel Estrada 1

Sportivo Patria 3- 17 de Agosto 0

–

Cancha auxiliar del Club Sol de América

República Argentina 2- Juniors 4

Antenor Gauna 2- Juventud 2

–

Cancha del Club Sargento Rivarola

15: Sargento Rivarola 1- Deportivo Merlo de Villa Escolar 1

–

Martes 18 de Agosto

Cancha del Club San Lorenzo

15:30: Atlético Rivadavia- Katrina

—

FOTO: El Sportivo Patria se muestra cada vez más firme en su intención de regresar a Primera División. El equipo de Juan Carlos Hermosí ha exhibido en las últimas fechas una notable regularidad.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas