Fútbol

RESULTADOS DE LA FECHA 4 DEL TORNEO FEDERATIVO DE CLUBES

Porreddeportiva

Mar 16, 2026

 

La cuarta fecha, primera de las revanchas, del Torneo Federativo de Clubes 2026, competencia que organiza la Federación Formoseña de Fútbol, se disputó parcialmente este fin de semana. El campeón del certamen se quedará con el boleto para la próxima edición del Torneo Regional Amateur.

A continuación, todos los marcadores anotados hasta el momento. Es importante señalar que el mal tiempo obligó este domingo a postergar dos compromisos: 1º de Julio de Villa General Güemes- Sargento Cabral de Siete Palmas, y Juventud de Ibarreta- san Jorge de Pirané. FOTO: Inter del barrio Obrero sufrió una dura caída en Clorinda, ante el local 1º de Mayo.

Resultados

Zona 1

Sábado 14

8 de Diciembre (Laguna Blanca) 0 – Libertad (Clorinda) 0

Domingo 15

1º de Julio (Villa General Güemes)- Sargento Cabral (Siete Palmas). Suspendido raíz de la inclemencia del tiempo.

Zona 2

Domingo 15

1º de Mayo (Clorinda) 3- Inter del barrio Obrero (Formosa) 0

24 de Junio (Buena Vista) 4- Libertad (Buena Vista) 3

Zona 3

Domingo 15

Juventud (Ibarreta)- San Jorge (Pirané). Suspendido a raíz de la inclemencia del tiempo.

Sudamérica (Laguna Blanca) 1- Estudiantes (Pirané) 0

Zona 4

Sábado 14

Central (Villafañe) 3- Instituto (Villa 213) 3

Zona 5

Domingo 15

Guaraní (El Colorado) 5- Estrellas del Sur (Villafañe) 0

Zona 6

Domingo 15

Itatí (Pirané) 2- Mariano Moreno (Villa 213) 1

 

 

 

 

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