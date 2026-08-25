RESULTADOS EN EL RUGBY DE LA REGIÓN NEA 2026 

(Texto: Gentileza del sitio Tiempo de Rugby) Taraguy, Aranduroga y CURNE iniciaron la segunda fase con triunfo para seguir en lo máximo de la tabla de posiciones. Se completó en la jornada del domingo, la 10ma fecha del Regional en Zona Campeonato y la primera de la Zona Ascenso.

Los resultados de la primera jornada de la Zona Campeonato en esta segunda fase, Taraguy logró imponerse 29 a 15 en la “Isla” ante un Regatas que no se puede consolidar de local. Mientras que Aranduroga el domingo debió batallar para superar a CURDA por 36 a 27. Y en Formosa, CURNE se impuso con autoridad 39 a 19 ante Aguará. Mientras que, en Asunción, San José se hace fuerte y superó 75 a 14 a un deslucido San Patricio.

La semana que viene habrá otros encuentros atractivos, Taraguy el líder reciba a San José, CURNE será local ante CURDA y en Corrientes chocan San Patricio y Aranduroga. Completan la 11ra fecha, Aguará y Regatas en Formosa.

ASCENSO

Se puso en marcha la otra competencia, en busca de los dos lugares para la elite en la temporada venidera, con los que buscan permanecer, Sixty y Capri y con otros equipos que buscan el ansiado paso a la Zona Campeonato.

Lomas se hizo fuerte en Castelli, al vencer 31 a 19 a Abipones, Tacurú no tuvo piedad de Pay ubre de Mercedes y se despachó con un 147 a 0, sin precedentes.

Otro que goleó y quiere recuperarse es Sixty que venció 105 a 11 a Qompí de Formosa y cerraron en Posadas, CAPRI 48 – Caza y Pesca de Formosa 21.

La segunda fecha tendrá estos enfrentamientos: Caza y Pesca vs. Sixty; Lomas vs. Capri; Pay Ubre vs. Abipones y Qompí vs. Tacurú.

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