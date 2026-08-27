Romay: “Formosa sigue sosteniendo las políticas  deportivas, sociales, comunitarias y federadas

En la provincia se están desarrollando los Juegos Evita Formoseños, que ya van por su tercera edición, continuidad que contrasta con el desfinanciamiento nacional al deporte por parte del Gobierno libertario.

La tercera edición de los Juegos Evita Formoseños ya está en marcha en la provincia. En ese contexto, el jueves 20, en el Estadio Cincuentenario, se realizó el acto de presentación de la primera final Provincial del vóley Sub 16.

El certamen, con equipos de toda la provincia, en su apertura contó con la presencia del secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, quien ratificó la firme decisión del Gobierno de Formosa de, aún “en un momento tan difícil” de la Argentina, seguir “sosteniendo las políticas deportivas”, orientadas, “fundamentalmente, al deporte social, comunitario y federado”.

Es decir que, a pesar desfinanciamiento al deporte, así como a la salud, la educación y otras áreas, igualmente se garantiza su continuidad. En ese punto, en especial, el funcionario hizo foco en los Juegos Evita Formoseños, impulsados “desde el Modelo Formoseño con una visión bien federal”, demostrada en que se “da oportunidad a todos los atletas” de formar parte de las distintas etapas clasificatorias.

También, Romay brindó sus felicitaciones a todos los directores de deportes, como así también a los dirigentes deportivos y políticos, porque ellos “son nuestros grandes apoyos que tenemos en todas las localidades, y hacen posible de que los Juegos lleguen a cada vez más jóvenes”.

En otro orden, comentó que se dio colorido a la presentación en el Cincuentenario con “Yaca”, la mascota elegida en una votación hechaa través de las redes sociales de la Secretaría.

La incorporación del yacaré a los diferentes eventos le “da color, así como diversión y esparcimiento”, sostuvo.

Vóley sub 16

Según la información difundida por la Secretaría, a través de sus redes sociales, la final provincial de vóley sub 16 convocó, en el caso del femenino, a equipos de las localidades de Herradura, Los Chiriguanos, Formosa, Clorinda, Las Lomitas, Ingeniero Juárez, San Martín Dos, Lote 8, Río Muerto, El Colorado, Buena Vista y Gran Guardia.

En tanto que, en el masculino: Herradura, Ingeniero Juárez, Formosa, Palo Santo, Gran Guardia, El Potrillo, Clorinda, Ibarreta, Posta Cambio Zalazar, General Güemes, Buena Vista y Los Chiriguanos.

FOTO: Los Juegos Formoseños Evita permiten la integración real de todos los jóvenes deportistas formoseños.

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