Romay habló sobre la infraestructura deportiva en la provincia de Formosa

Mario Romay (FOTO 1), secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, destacó ante la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el gran crecimiento que experimentó la provincia de Formosa en materia de infraestructura deportiva y, principalmente, valoró a la piscina olímpica cubierta (FOTO 2) y climatizada, que ya encuentra funcionando a pleno, al igual que la pista de atletismo, en el Centro de Educación Física y Deportes de Alto Rendimiento N° 1 de la ciudad capital.

Por ese motivo, manifestó que “es algo especial que ya se pueda disfrutar de la piscina olímpica y con nuestro programa deportivo social emblema, que son los Juegos Evita Formoseños”, por cuanto en ambos escenarios deportivos se disputaron las Finales Provinciales de acuatlón y natación.

También gimnasia rítmica y artística, ciclismo, boxeo y bádminton definieron a sus campeones en esta semana, por ese motivo, llegaron deportistas de toda la provincia a la Capital.

Asimismo, acentuó que es “un sueño hecho realidad ver la infraestructura deportiva que va sumando la provincia a través de todo lo que se ha inaugurado últimamente”, lo que aseguró “nos pone a la vanguardia de escenarios deportivos públicos de todo el país”.

Y marcó que está orgulloso por lograrse ese objetivo, ya que “la idea de los últimos 20 años fue poder abarcar y diversificar la práctica deportiva en toda la provincia y desde el Gobierno provincial acompañar a todas las disciplinas, hoy tenemos 15 a 16 federaciones deportivas establecidas”.

Así y todo, la intención “hoy es seguir promocionando a las diferentes actividades”, subrayó categórico y agregó que, “a pesar de todo lo que se ha hecho en infraestructura deportiva, todavía hay sueños a futuro”.

Romay

De la misma manera, realzó el funcionario que el hecho de “poder acompañar y hacer eventos deportivos de diferentes disciplinas nos ha posicionado como una de las provincias que más promueve la práctica deportiva, por lo menos en lo que es el Norte argentino”.

En paralelo a que se siguen haciendo obras, como una que “está en plena ejecución con arriba del 50% de avance en la localidad de Ibarreta”, informó, “así que seguimos sumando infraestructura, en este caso, de polideportivos que no solamente son para el deporte comunitario social, sino para la práctica a otro nivel”.

Piscina olímpica

En otro orden de temas, vinculado a la piscina olímpica cubierta y climatizada, que “ya está en funcionamiento a partir de tener una grilla de uso”, indicó al respecto el secretario de Deportes que “se está tratando de cerrar que algunos días, por la mañana, algunas instituciones la puedan ocupar”.

Entre ellas, mencionó a la Policía de Formosa, que la solicitó para que puedan entrenarse allí “los rescatistas y los bomberos”, así también, “existe un pedido de la Prefectura Naval Argentina”, por ese motivo, “comenzamos a armar una grilla”.

Certamen interno

Por otro lado, en ese flamante natatorio olímpico, único en la región, se alista “para 1° de noviembre, una competencia interna organizada por la Asociación de Deportes Acuáticos de la provincia”, confirmó, y, a su vez, adelantó que se está tratando de “cerrar dos eventos más de natación”.

Expuso que, por un lado, “está casi confirmada” la organización de “un torneo de carácter internacional para el 20 de diciembre”, por otro, explicó que teniendo en cuenta que “dicha Asociación participa de un Torneo Regional de Natación que reúne a nadadores de las cuatro provincias del NEA”, desde la Secretaría de Deportes se está trabajando para que esa competencia se haga en Formosa.

Esto a raíz de que el estadio del Club Regatas Corrientes se encuentra en este momento clausurado, al igual que la pileta donde se venía haciendo la competición. “Entonces, ante esa circunstancia -declaró Romay-, y por la buena relación que existe con esa institución correntina, la idea es poder hacer la final de ese Regional en el natatorio olímpico climatizado”, no obstante, “no está confirmado” aún, aclaró.