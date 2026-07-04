Rugby: así se jugará la quinta  fecha del Torneo Regional NEA

(Gentileza del sitio: Tiempo de Rugby) Tras el receso por la disputa del Torneo del Interior, este fin de semana volverá la acción del Torneo Regional NEA de rugby con la disputa de la quinta fecha, que tendrá partidos en Resistencia, Asunción, Corrientes y Posadas. El equipo de Aguará visitará el domingo a CAPRI de Posadas (Misiones).

La jornada se desarrollará entre el sábado y el domingo, con cinco encuentros que podrían modificar una tabla de posiciones muy pareja.

El líder invicto, Taraguy, visitará a CURDA con el objetivo de sostener la punta y ampliar la ventaja sobre sus perseguidores.

Por su parte, Aranduroga y CURDA intentarán hacerse fuertes como locales para no perderle pisada al líder, mientras que San Patricio y CURNE buscarán acercarse a los primeros puestos.

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Cronograma de la quinta fecha

Sábado 4 de julio

Sixty vs. San Patricio, a las 14.

CURDA vs. Taraguy, a las 14.30.

Domingo 5 de julio

Aranduroga vs. San José, a las 15.

Regatas Resistencia vs. CURNE, a las 16.

CAPRI vs. Aguará, a las 16.

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Posiciones

Taraguy, 20 puntos.

Aranduroga, 15.

CURDA, 14.

San Patricio, 13.

CURNE, 11.

Sixty, 10.

San José, 9.

Aguará, 5.

Regatas Resistencia, 2.

CAPRI, 0.

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