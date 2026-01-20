RUGBY: COMO SERA EL SISTEMA DE COMPETENCIAS 2026 EN EL NEA

(Gentileza: Tiempo de Rugby) Días atrás, en Asunción del Paraguay, se realizó un lanzamiento inédito de lo que será la competencia del Nordeste en este 2026.

Además del tradicional Torneo Regional NEA que se disputará la 26° edición, que, si bien presenta algunas modificaciones, tendrá las dos etapas habituales. Una primera fase regular, a una sola rueda, todos contra todos. Y la segunda fase, los cuatro primeros accederán a las semifinales, mientras que los equipos ubicados del quinto al octavo puesto disputarán la reubicación. Los dos últimos perderán la categoría de manera directa.

El fixture será sorteado, la calidad de local se definirá de acuerdo a las posiciones finales de la temporada 2025. Con el siguiente cronograma de fechas tentativas: 23 de mayo – inicio primera etapa Regional Zona Campeonato; 29 de agosto – Segunda rueda – Zona Campeonato; 29 de agosto – Regional Ascenso; 31 de octubre – Regional Desarrollo; 7 de noviembre – Semifinal Regional y 14 de noviembre – Final Regional.

Las modificaciones al Regional del NEA fueron presentadas en el Comité Olímpico de Paraguay, que responden a una solicitud de la UAR, con el objetivo de fortalecer las competencias internas de cada unión y ordenar el esquema de participación de cara a la temporada 2026.

Aunque todavía no se definió la fecha de inicio del próximo Regional, las participaciones se mantienen con seis clubes de la URNE, Regatas, Sixty y CURNE, Taraguy, Aranduroga y San Patricio. Por la Unión del Paraguay, invitada a este certamen, mantendrá sus dos plazas históricas, que seguirán siendo ocupadas por San José y CURDA, que lo confirmó el presidente de la unión paraguaya.

Mientras que por su parte, Formosa y Misiones contarán con un representante cada una. Si bien resta la confirmación oficial, todo indica que Aguará volverá a ocupar la plaza formoseña, mientras que CAPRI sería el equipo misionero.

PRIMERA INSTANCIA

Se denomina como etapa previa al Regional, a la modificación que se implementa este año, antes del TRN propiamente dicho. Un certamen Oficial local en cada una de las Uniones participantes (de las argentinas al menos, Noreste, Formosa y Misiones). Del que participarán por ejemplo de la URNE los seis clubes habituales de la Zona Campeonato y dos clubes provenientes uno del Desarrollo Corrientes (Pay Ubre) y otro del Desarrollo Chaco (Abipones).

Algo similar sucederá en Formosa y Misiones, para definir su representante en la Zona Campeonato.

Además, se implementará un mini torneo clasificatorio al Regional B, con dos representantes por Unión —Nordeste, Formosa y Misiones—, que se sumarán a los equipos descendidos del Regional A.

En tanto que la fecha de inicio para las competencias locales y Juveniles (M15 a M 19), será el 14 de marzo.

REQUISITOS PARA EL ASCENSO

Para aspirar al ascenso de categoría para la temporada venidera, los clubes deberán cumplir con una serie de requisitos estructurales: contar con dos planteles superiores, divisiones juveniles completas con sus respectivas categorías y aportar dos árbitros al esquema organizativo de la competencia.

—

CUERPO TECNICO DE AGUARÁ

A continuación el cuerpo técnico del Aguará Rugby y Hockey Club para la temporada 2026 (FOTO).

Head Coach: Lucas Rossi

Entrenadores: Carlos Toledo, Marcos Paz, Carlos Romero, Raúl Gárate

PF: Toto Riveros, Pedro Lezcano

Video: Mateo Busaniche

Manager: Claudio Verzilli

Utilería/Logística: Diego López

Cuerpo Médico: Kike Martínez, Héctor Martínez

Kinesiólogo: Ricardo Soria