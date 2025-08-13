RUGBY: EDUARDO “LOCO” ROSSI

(Texto- Gentileza: Sitio Te Cuento Formosa, del doctor Fernando Casalsl) Eduardo Rossi (FOTO) nació en Gualeguaychú (Entre Ríos) y comenzó su carrera como jugador en el Aguará Rugby & Hockey Club, fundado en octubre de 1971, representando uno de los primeros vínculos de la institución con el desarrollo del rugby regional.

Eduardo Rossi no llegó a Formosa con la idea de hacer historia; llegó con una ovalada bajo el brazo y las ganas de jugar.

Su carrera lo llevó lejos. En Francia, jugando para el Stade Toulousain, descubrió un rugby más rápido, más táctico… pero también vio algo que le despertó una inquietud: cómo el deporte podía ser un puente cultural y social. Y esa idea se le quedó clavada.

En 1985, ya con experiencia internacional y un pie de regreso en Formosa, Rossi tomó una decisión poco común: llevar el rugby a las comunidades tobas (qom) de la provincia. No fue fácil. La primera vez que llegó con una pelota ovalada, algunos pensaron que era un huevo de ñandú gigante.

Las reglas eran un misterio y, para muchos, correr detrás de ese “huevo” parecía cosa de locos. Pero Rossi tenía paciencia… y convicción.

El proyecto tomó forma y, el 30 de marzo de 1993, nació el Aborigen Rugby Club, que debutó en un partido contra Aguará. Para él, fue como ver a dos mundos chocar y abrazarse al mismo tiempo: el club que lo formó, frente al club que materializaba su sueño.

Años más tarde, su historia se convirtió en documental: La Quimera de los Héroes, premiado en el Festival de Venecia, donde el mundo pudo ver cómo un jugador formado en Aguará había transformado un deporte en herramienta de integración.

Hoy, en las canchas del club y en las memorias de quienes lo conocieron, el nombre de Eduardo Rossi sigue ligado al espíritu del aguará —ese zorro criollo que observa, aprende y actúa con inteligencia—, porque él entendió que el rugby no era solo un juego: era una manera de cambiar vidas.

*** Fernando Casals, fue jugador del Club Aguará de Formosa, compañero de Eduardo Rossi. Se desempeñó como dirigente del Zorro, y fue impulsor de la creación de la Unión de Rugby de Formosa.