RUGBY: ENTRE EL SEVEN Y EL XV

Aguará y Tacurú a todo o nada

(Texto: Gentileza de Tiempo de Rugby) Con la finalización del Regional, salvo los cuatro clubes del repechaje reubicación, la temporada de XV ha finalizado. Por lo que desde ahora el chip para algunos será el del “Seven”. Seleccionados o Clubes, amigos, giras, algunos piensan en post temporada.

Por su parte, Taraguy deberá prepararse de buena manera para buscar el partido del repechaje por la plaza al Torneo del Interior B, que por ser el segundo del Regional NEA, buscará la única opción para la zona, de tener protagonistas en la escena nacional, además de CURNE que ya piensa en el TDI A 2026. De hecho, los “cuervos” ya trabajan en una pos temporada y tienen su gira europea en la mira.

Con los resultados finales, la clasificación del Regional del NEA A, quedó determinada del 1ro al 8vo (CURNE, Taraguy, Regatas, San José, CURDA, Aranduroga, Sixty y San Patricio), 9no CAPRI; para la temporada venidera.

Solo resta conocer la suerte de Aguará y CAPRI juegan por la permanencia, frente a Caza y Pesca y Tacurú. Este fin de semana se disputaron dos partidos más, donde Capri venció 22 a 7 Tacurú y con la primera victoria ante Aguara (23 a 20), ya salvó su plaza en el Regional A. Mientras que Aguará se quedó con el duelo ante Caza y Pesca por 30 a 7. Y de esta manera, CayPe aunque le resta un partido con Capri, resigno chances de ascender. Y todo quedará sujeto al partido que sostendrán el sábado venidero en Formosa entre Aguará y Tacurú.

Pero lo cierto es que la mayoría de los jugadores ya quedarán sin acción, salvo los que comenzarán a trabajar con la modalidad seven. Agenda de la que tampoco se conoce mucho.

Lo único a la vista en la región, hasta ahora, el Super Seven del Nordeste, que organiza Taraguy RC el sábado 8 de noviembre.

Foto: Diario Primera Edición.