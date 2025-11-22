Rugby

Rugby: Formosa 7 rumbo al Torneo Córdoba Sevens

Nov 21, 2025

 

El Seleccionado de Formosa dice presente en la 5ta edición del Córdoba Sevens, con el objetivo de sumar minutos y lograr el equipo que representará a la provincia en una nueva edición del Seven de Paraná 2025, competencia oficial de la UAR en este formato. FOTO: El rugby formoseño se hará notar en Córdoba.

Fecha: 22 de noviembre

Lugar: Club Universitario de Córdoba

Plantel del Formosa 7

Bogarín Ignacio

Brizuela Maximiliano

Docoidi Emanuel

Dorrego Juan Manuel

Fleitas Cantón Natan

González Gerónimo

Idoyaga Marcos

Nicolás Torrent

Sanabria Martín

Torrent Brandon

Vergara Antonio

Barrios Franco

Staff Técnico

Ledesma, Germán

Farach, César Raúl

Vázquez, Matias

Verzilli, Claudio

 

