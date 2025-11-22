Rugby: Formosa 7 rumbo al Torneo Córdoba Sevens

El Seleccionado de Formosa dice presente en la 5ta edición del Córdoba Sevens, con el objetivo de sumar minutos y lograr el equipo que representará a la provincia en una nueva edición del Seven de Paraná 2025, competencia oficial de la UAR en este formato. FOTO: El rugby formoseño se hará notar en Córdoba.
Fecha: 22 de noviembre
Lugar: Club Universitario de Córdoba
Plantel del Formosa 7
Bogarín Ignacio
Brizuela Maximiliano
Docoidi Emanuel
Dorrego Juan Manuel
Fleitas Cantón Natan
González Gerónimo
Idoyaga Marcos
Nicolás Torrent
Sanabria Martín
Torrent Brandon
Vergara Antonio
Barrios Franco
Staff Técnico
Ledesma, Germán
Farach, César Raúl
Vázquez, Matias
Verzilli, Claudio